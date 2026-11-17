18세 이상 구민 중 기준중위소득 85% 이하

골목길 환경정비·디지털 민원 안내 등 180명



지난 16일 서울 마포구청에서 열린 일자리 박람회에서 어르신들이 채용 게시대를 보고 있다.

마포구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 마포구는 23일 오후 6시까지 ‘2027 상반기 마포구 서울 동행일자리 사업’ 참여자를 모집한다고 17일 밝혔다.내년 상반기 모집인원은 총 180명이다. 내년 1월 8일 기준으로 18세 이상 근로 능력이 있는포구민으로, 세대별(동거인 포함) 합산 소득이 기준중위소득 85% 이하이고 합산 재산은 4억 9900만원 이하여야 한다.참여자들은 2027년 1월 8일부터 6월 30일까지 1일 6시간 이내로 주 5일을 근무한다. 일급은 6만 5000원이며, 부대 경비는 별도로 지급된다. 다만 65세 이상은 1일 3시간 이내로 일하며, 일급은 3만 3000원이다.모집 분야는 골목길 환경정비원, 75세 이상 어르신 건강도우미, 생활체육 교실 운영 업무 지원, 하천 환경정비, 경로당 안내 도우미, 디지털 민원 안내 도우미 등 총 11개로, 참여 신청 시 희망 사업을 적어 제출하면 된다.참여를 원하는 구민은 구 누리집에서 신청 서류를 내려받아 작성한 뒤 주소지 동주민센터 업무시간에 방문해 신청하면 된다. 구는 12월 말 모집 결과를 마포구 누리집에 게시할 예정이다.유동균 구청장은 “일자리는 누군가에게 하루를 살아갈 힘이자 새로운 내일을 꿈꾸게 하는 희망”이라며 “동행일자리가 참여자에게는 삶의 활력이 되고, 이웃에게는 따뜻한 도움의 손길이 되는 뜻깊은 기회가 되길 바란다”고 말했다.김동현 기자