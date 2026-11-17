오전 6시부터 9시까지 상황실 운영

조유진 구청장 “안전한 이동 환경 지원”



서울 영등포구가 마련한 특별 수상차량의 모습.

영등포구 제공

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서울 영등포구는 19일 시행되는 ‘2027학년도 대학수학능력시험’ 수험생의 안전하고 신속한 이동을 위해 특별교통대책을 추진한다고 17일 밝혔다.올해 영등포에는 일반 시험장 7개교와 경증 시각장애 수험생을 위한 특별시험장 1개교 등 8곳에서 3073명이 시험을 본다. 구는 시험 당일 오전 6시부터 9시까지 ‘교통대책 상황실’을 운영, 시험장 주변 교통상황을 실시간으로 파악하고, 서울시와 경찰 등 유관기관과 비상연락체계를 구축해 돌발 상황 발생 시 신속히 대응할 방침이다.수험생들의 이동을 지원하기 위해 시험 당일 오전 7시부터 8시까지 ‘비상수송차량’을 운영한다. 지정된 안내지점 18곳에 동주민센터 행정차량과 민간 자원봉사 차량 등 총 34대의 차량(행정 21대·민간 13대)과 94명의 인력(직원 59명·민간 35명)을 배치해 수험생의 시험장 이동을 지원한다. 주요 안내지점은 영등포역, 선유도역, 양평역, 신풍역, 문래역, 여의나루역 등이다.또 수험생 입·퇴실 시간대(오전 6시~8시, 오후 6시~9시) 시험장을 경유하는 마을버스를 집중 배차하며, 서울시에서도 지하철 증회 운행과 시내버스 집중 배차를 실시한다.조유진 구청장은 “오랜 기간 최선을 다해 준비해 온 수험생들의 노력이 좋은 결실로 이어질 수 있도록 시험 당일 교통 편의 제공과 안전한 이동 환경 조성을 위해 노력하겠다”고 전했다.수송 지원과 관련한 문의 사항이 있거나 시험 당일 비상상황이 발생할 경우 영등포구 교통대책상황실(02-2670-4289)로 문의하면 된다.김동현 기자