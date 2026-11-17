

서울 강남구 관계자가 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 관내 공사장을 찾아 소음 발생 현황을 점검하고 있다. 강남구 제공

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서울 강남구는 오는 19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 관내 16개 시험장 주변 공사장과 생활소음을 집중 관리한다고 17일 밝혔다. 특히 영어 듣기평가가 진행되는 시간 전후로 80분간 시험장 인근 소음 발생 공사를 전면 중지하도록 했다.구는 시험 전날까지 관내 공사장 303곳을 대상으로 소음 발생을 줄이도록 사전 안내하고, 신고되지 않은 소규모 공사장도 점검한다.시험 당일에는 환경과 직원 등 16명으로 구성된 소음대책반을 16개 시험장에 1명씩 배치한다. 오전 7시부터 시험장 주변을 순찰하며 공사장 소음은 물론 확성기, 이동행상, 이삿짐 차량 등 돌발 생활소음에도 즉각 대응할 계획이다.특히 영어 듣기평가가 진행되는 오후 1시 10분부터 1시 35분까지를 포함해 오후 1시부터 2시 20분까지 80분간 시험장 주변 소음 발생 공사를 일제히 중지하도록 했다.인근 초등학교에는 타종 자제를, 유치원과 어린이집에는 야외활동 자제를 요청했다. 도로굴착과 공동주택 리모델링, 사업장 확성기 사용 등도 시험시간 동안 중지하도록 안내했다.김현기 구청장은 “수험생들이 오랜 시간 준비한 실력을 온전히 발휘할 수 있도록 공사장과 생활소음을 빈틈없이 관리하겠다”며 “주민과 사업장 관계자들도 조용한 시험환경 조성에 힘을 보태주시길 바란다”고 말했다.김소희 기자