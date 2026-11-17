종오리 1만여 마리 사육 농장 출입 통제, 반경 10㎞ 이동 제한



전남광주특별시가 장성군 삼계면의 종오리 농장에서 H5형 AI 항원이 검출됨에 따라 출입 통제를 하고 있다.

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전남광주특별시가 장성군 삼계면의 종오리 농장에서 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출됨에 따라 긴급 방역에 나섰다.고병원성 조류인플루엔자(AI) 중앙사고수습본부는 17일 종오리 1만여마리를 사육하는 해당 농장에 초동 대응팀을 투입해 출입을 통제하고, 가축 처분과 역학조사를 진행하고 있다.해당 농장은 산란율 감소와 폐사 발생 신고가 접수돼 전남광주특별시 동물위생시험소에서 정밀검사를 한 결과 H5형 AI 항원이 확인됐다.고병원성 여부는 농림축산검역본부가 정밀검사 중이며 검사 결과는 1∼3일 후에 나올 것으로 예상된다.전남광주특별시는 H5형 항원 검출 즉시 가축위생방역지원본부 초동방역팀 2명을 현장에 투입해 농장 출입을 통제하고 긴급 소독을 했다.또 검출 농장에 대한 살처분 조치를 하고, 농장 반경 10㎞ 이내를 방역 지역으로 설정해 이동 제한과 소독, 예찰 검사를 했다.장성과 인접 시군, 동일 계열사 소속 오리농장을 대상으로 일제 정밀검사도 실시해 추가 확산을 차단할 계획이다.이와 함께 장성과 인접 시군의 오리농장, 계열사, 도축장·사료공장 등 축산시설과 축산차량을 대상으로 18일 정오까지 24시간 동안 일시 이동 중지 명령을 시행한다.대상은 AI 항원이 확인된 농장과 같은 계열사의 오리농장, 전남광주시 내 장성군·영광군·함평군·담양군과 광주 5개 자치구, 전북특별자치도 고창·정읍·순창의 오리농장과 축산시설, 축산차량 등이다.중수본은 축산농가에 가금의 폐사 증가나 산란율 저하 등 주요 AI 의심 증상에 대한 즉시 신고와 함께 축산농가에 외부 차량과 인력의 출입을 통제하고 매일 소독하는 등 방역 수칙을 철저히 지켜달라고 당부했다.한편 지난 3일부터 가금농장에서 확인된 고병원성 AI는 연천·장흥·여주·강화·진천·파주·경주에서 각각 1건씩 모두 7건이다.장성 류지홍 기자