오늘 오전부터 서울시의회 시정질문 시작
“공급 부족 서울시 탓, 늘면 정부? 동의 못 해”
오세훈 서울시장의 역점 사업인 ‘한강버스’ 사업 추진 과정에 대한 의혹이 17일 서울시의회 시정질문에서 다시 나왔다.
오 시장은 17일 열린 서울시의회 제340회 정례회 시정질문에서 첫 번째 질의자 이영실 더불어민주당 의원이 지난해 9월 받았던 한강버스 제작사인 가덕중공업과의 타절(공사 중단) 당시 변경 계약서에 ‘추가 비용은 없는 것으로 한다’고 돼 있었지만 이달 같은 계약서를 다시 요구하자 이전에는 없던 ‘추가 비용은 8억원까지는 해주겠다’는 내용이 담긴 협약서 2장이 추가로 붙어 있었다는 의혹을 제기했다.
이 의원은 “같은 날짜로 계약서를 가져와서 두 장을 달아 붙여놓고 글꼴과 서체도 다르다”며 “협약서의 진위에 대해서는 시장님께서 이 부분에 대해서도 의심을 가지시고 지시해야 한다”고 지적했다. 오 시장은 “조사시켜 보겠다”고 답했다.
이 의원은 “시장께서 1년 전에 사업 전반에 대해 감사하겠다고 말씀하셨고 복잡한 과정이 있어 늦어지겠거니 하고 기다리고 있었다”며 “이 부분에 대해 의지가 있으신 건가”라고 지적했다. 오 시장은 “이번 시정질문이 끝나고 예산 의회가 끝나면 두 파트로 나눠서 감사해야 할 것 같다”며 “미래한강본부와 SH공사의 감사 권한이 미치는 한도 내에서는 우리가 감사하고 SH공사와 한강버스 주식회사에는 별도의 감사체계가 돌아가야 하지 않겠나”라고 설명했다.
오 시장은 주택 공급 문제와 관련해서는 이재명 정부의 부동산 정책 기조를 비판하며 “공급이 부족하면 서울시 책임이고 늘어나면 중앙정부 성과다 말씀하시는 건 서울시 입장에서는 전혀 동의가 되지 않는 부분”이라고 꼬집었다.
앞서 이 대통령은 이달 3일 열린 국무회의에서 “주요 지역의 실제 거래가격이 놀라울 정도로 떨어지고 있다”며 “정확한 데이터를 국민께서 직접 접할 수 있도록 잘 알려주는 게 중요하다”고 발언했다.
송현주 기자
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