오늘 오전부터 서울시의회 시정질문 시작

“공급 부족 서울시 탓, 늘면 정부? 동의 못 해”



오세훈 서울시장이 17일 서울시의회에서 열린 제340회 정례회 제2차 본회의에서 질의에 답변하고 있다.

뉴시스

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오세훈 서울시장의 역점 사업인 ‘한강버스’ 사업 추진 과정에 대한 의혹이 17일 서울시의회 시정질문에서 다시 나왔다.오 시장은 17일 열린 서울시의회 제340회 정례회 시정질문에서 첫 번째 질의자 이영실 더불어민주당 의원이 지난해 9월 받았던 한강버스 제작사인 가덕중공업과의 타절(공사 중단) 당시 변경 계약서에 ‘추가 비용은 없는 것으로 한다’고 돼 있었지만 이달 같은 계약서를 다시 요구하자 이전에는 없던 ‘추가 비용은 8억원까지는 해주겠다’는 내용이 담긴 협약서 2장이 추가로 붙어 있었다는 의혹을 제기했다.이 의원은 “같은 날짜로 계약서를 가져와서 두 장을 달아 붙여놓고 글꼴과 서체도 다르다”며 “협약서의 진위에 대해서는 시장님께서 이 부분에 대해서도 의심을 가지시고 지시해야 한다”고 지적했다. 오 시장은 “조사시켜 보겠다”고 답했다.이 의원은 “시장께서 1년 전에 사업 전반에 대해 감사하겠다고 말씀하셨고 복잡한 과정이 있어 늦어지겠거니 하고 기다리고 있었다”며 “이 부분에 대해 의지가 있으신 건가”라고 지적했다. 오 시장은 “이번 시정질문이 끝나고 예산 의회가 끝나면 두 파트로 나눠서 감사해야 할 것 같다”며 “미래한강본부와 SH공사의 감사 권한이 미치는 한도 내에서는 우리가 감사하고 SH공사와 한강버스 주식회사에는 별도의 감사체계가 돌아가야 하지 않겠나”라고 설명했다.오 시장은 주택 공급 문제와 관련해서는 이재명 정부의 부동산 정책 기조를 비판하며 “공급이 부족하면 서울시 책임이고 늘어나면 중앙정부 성과다 말씀하시는 건 서울시 입장에서는 전혀 동의가 되지 않는 부분”이라고 꼬집었다.그는 이날 이도희 국민의힘 의원의 ‘집값이 실제 하락하고 있는 게 맞느냐’는 취지의 질의에 “현재까지 서울 아파트값이 92주 연속 오르고 있다”며 “강남권과 성동, 강동 일부 지역이 하락했다지만 성북구는 여전히 0.39%, 강북구는 0.32% 올랐다. 서민과 실수요자들이 집을 구하는 외곽 지역에서는 여전히 집값이 뛰고 있다. 공급도 마찬가지”라고 답했다.앞서 이 대통령은 이달 3일 열린 국무회의에서 “주요 지역의 실제 거래가격이 놀라울 정도로 떨어지고 있다”며 “정확한 데이터를 국민께서 직접 접할 수 있도록 잘 알려주는 게 중요하다”고 발언했다.송현주 기자