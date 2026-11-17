청해진 설치 1200주년 앞두고 장보고 정신 기리기 위해 마련



해상왕 장보고 뮤지컬 공연 포스터.

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전남광주특별시 완도군이 11월 마지막 주 ‘문화가 있는 날’을 맞아 26일 문화예술의전당에서 뮤지컬 ‘해상왕 장보고’를 선보인다.이번 공연은 2028년 청해진 설치 1200주년을 앞두고 장보고의 역사적 업적과 정신을 기리기 위해 마련됐다.뮤지컬에서는 완도를 대표하는 역사적 인물인 장보고의 도전 정신과 진취적 기상을 음악과 연기, 무대 연출로 생생하게 전달할 예정이다.공연 예매는 티켓링크 누리집을 통해 할 수 있으며 군민은 7000원, 문화 누리 카드 및 청년 문화 예술 패스 이용자는 3000원에 관람할 수 있다.12월에는 가족 단위 관람객이 함께 즐길 수 있는 뮤지컬 ‘백설공주’도 기획하고 있다.완도군은 군민이 공연 소식을 편리하게 확인할 수 있도록 군 누리집 배너와 카드 뉴스 내 QR코드를 통해 문자 안내 서비스를 운영하고 있다.김현란 문화예술과장은 “뮤지컬 공연을 비롯한 다양한 공연을 지속적으로 마련하고, 군민들이 일상에서 문화예술을 체험할 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.완도 류지홍 기자