의료진이 의료 취약가구 직접 방문해 맞춤형 의료서비스 제공



곡성군 보건의료원이 의료기관 이용이 어려운 주민을 직접 찾아가는 ‘마을 주치의 제도’를 운영하고 있다.

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전남광주특별시 곡성군이 의료기관 이용이 어려운 주민을 직접 찾아가 진료와 간호 서비스를 제공하는 ‘마을 주치의 제도’로 의료 사각지대 해소에 나섰다.마을 주치의 제도는 의료 취약계층의 건강관리와 의료 접근성 향상을 위해 추진하는 사업이다.주요 서비스는 혈압·혈당·콜레스테롤 등 기초 건강검사와 맞춤형 진찰 및 건강상담, 간호 지시서에 따른 욕창·콧줄·소변줄 관리 등 간호 처치, 생활 속 건강관리 및 보건교육 등이다.이에 따라 곡성군 보건의료원은 의사와 간호사 등 방문 보건 인력이 의료 취약 가구를 방문해 기초 건강검사와 진찰, 건강상담, 간호 처치 등 맞춤형 의료서비스를 제공하고 있다.특히 올해부터는 거동이 불편해 병원 방문이 어려운 고령 주민 가정을 찾아 건강 상태를 살피고 욕창 드레싱과 소변줄 관리 등 필요한 의료서비스를 제공하고 있다.방문 의료진은 혈압과 혈당 등 기초 건강검사를 비롯해 기본 진찰과 건강상담 진행, 욕창 관리와 생활 속 보건교육 등 대상자의 건강 상태에 필요한 서비스를 제공하고 있다.마을 주치의 제도는 의료기관을 직접 방문하기 어려운 주민들도 거주지에서 필요한 보건의료 서비스를 받을 수 있어 지역 간 의료서비스 격차 해소와 주민 건강 증진에 도움이 될 것으로 기대된다.곡성군 보건의료원 관계자는 “의료서비스가 필요한 주민을 직접 찾아가 건강을 살피는 것이 공공의료의 중요한 역할”이라며 “앞으로도 의료 취약계층이 소외되지 않도록 주민 곁으로 찾아가는 다양한 맞춤형 보건의료 서비스를 지속적으로 발굴해 지원하겠다”고 말했다.곡성 류지홍 기자