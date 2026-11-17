바탕 특별경제자유구역청과 업무 협력 협약 체결 예정



광양만권경제자유구역청

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광양만권경제자유구역청이 17일부터 오는 24일까지 8일간 인도네시아에서 투자유치 활동을 펼친다.광양경자청 투자유치단은 오는 23일 인도네시아 센트럴 자바주 소재 바탕 특별경제구역청과 투자유치 업무 협력 협약을 체결할 예정이다.또 특별경제구역 국가위원회와 바탐 특별경제구역을 방문해 투자의향 외국기업 발굴 네트워크를 강화하고, 경제구역 관리 기관 간 외국인직접투자(FDI) 유치 활성화를 위한 협력 증진 방안을 논의한다.구충곤 광양경자청장은 “인도네시아는 니켈, 팜유 등 천연자원과 1억 2000만명 규모의 풍부한 노동력을 보유한 자원 부국”이라며 “특별경제구역 관리 기관과 투자유치업무 네트워크를 강화하고, 이들 기관과 협력해 인도네시아 소재산업 기업의 외국인직접투자 유치에 실질적인 성과를 창출하겠다”고 말했다.광양 최종필 기자