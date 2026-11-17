오는 12월 14일부터 18일까지 온비드 입찰



연향들 도시개발사업 조감도

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순천시가 ‘연향들 도시개발사업’ 지구 내 공동주택용지를 분양 공고하고, 본격적인 공급에 나선다.이번 분양 대상은 공동주택용지 A1블록 8만 5714㎡다. 건폐율 30% 이하, 용적률 200% 이하, 평균 15층 이하의 공동주택을 건립할 수 있다. 공급예정가격은 약 1774억원이다.분양은 한국자산관리공사 전자자산처분시스템 ‘온비드’를 통한 일반경쟁입찰로 진행한다. 공급예정가격 이상 최고가격을 제시한 입찰자를 낙찰자로 선정한다. 공고문에서 정한 참가 자격을 갖춘 주택건설사업자가 참여할 수 있고, 공동입찰도 가능하다.입찰 신청은 12월 14일부터 18일까지다. 개찰 및 낙찰자 발표는 12월 21일, 계약은 12월 22일부터 29일까지 체결할 예정이다.시는 이번 공동주택용지 분양을 통해 사업지구에 대한 투자 관심을 높여 잔여 용지 분양도 촉진할 계획이다.시 관계자는 “연향들은 순천만국가정원과 인접해 정원도시 순천의 특색을 살린 주거 단지를 조성할 수 있는 입지다”며 “원활한 용지 공급과 안정적인 사업 추진에 최선을 다하겠다”고 말했다.자세한 공급 조건과 입찰 절차는 순천시 누리집(https://www.suncheon.go.kr) 및 온비드(https://www.onbid.co.kr/) 공고문에서 확인할 수 있다.순천 최종필 기자