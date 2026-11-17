시 전역 과밀억제권역 법인 설립·이전 때 취득세 최대 3배 중과



이현재 하남시장(왼쪽)이 추미애 경기지사와 반갑게 인사하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 하남시가 교산신도시의 기업 유치를 가로막는 규제를 완화하고, 하남시민의 주택 우선공급 비율을 현행 30%에서 50%로 높여 달라고 건의했다.이현재 하남시장은 17일 안양아트센터에서 열린 경기도시장군수협의회 정기회의에서 이 같은 제도 개선을 정부와 경기도에 요청했다.현재 하남시 전역은 과밀억제권역으로 지정돼 법인 설립·이전 때 취득세가 최대 3배까지 중과될 수 있고, 공업지역 추가 지정도 제한된다.시는 교산신도시에 기업과 일자리를 유치하려면 이 같은 규제를 풀어야 한다며, 과밀억제권역을 성장관리권역으로 변경할 수 있도록 관련 법령을 개정해 달라고 요구했다. 공업지역 지정 물량도 시·도별로 배정하는 방식에서 수도권 전체를 기준으로 배정하는 방식으로 바꿔 달라고 건의했다.하남시민의 주택 우선공급 비율을 한시적으로 30%에서 50%로 확대하는 방안도 요청했다. 교산신도시에 이어 지난 10월 미사섬과 감일동 일원이 총 1만 8500가구 규모의 신규 공공주택지구 후보지로 발표된 만큼, 지역 주민의 내 집 마련 기회를 넓혀야 한다는 취지다.추미애 경기지사는 신도시의 일자리와 기반시설 부족에 공감하며 “자족도시 건설을 위해 경기도 주관으로 입법 공감대 형성을 위한 간담회를 마련해보겠다”고 밝혔다.이 시장은 “하남은 신도시 개발로 주택은 늘지만 일자리는 여전히 부족하다”며 “시민이 하남에서 일하고 내 집을 마련할 수 있도록 경기도·정부와 협의하겠다”고 말했다.한상봉 기자