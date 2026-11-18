본예산 80억 편성… 평일·주말 연중 50% 지원

체류형 관광 활성화 위해 국고보조금 확보 총력



신안군청 전경

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전남광주 신안군이 섬 여행객의 교통비 부담을 덜고 지역경제를 활성화하기 위해 내년에도 일반인 여객선 운임 반값 지원사업을 이어간다.신안군은 홍도·흑산도를 비롯한 흑산권 국토외곽 먼섬 11개 도서를 찾는 일반인을 대상으로 평일은 물론 주말과 공휴일에도 연중 여객선 운임의 50%를 지원하는 사업을 내년에도 추진할 계획이라고 18일 밝혔다.군은 이를 위해 2027년도 본예산안에 사업비 80억원을 편성해 군의회에 제출했다. 향후 의회 의결을 거쳐 최종 확정되면 편성된 예산 범위 내에서 지원을 본격화할 방침이다.앞서 군은 지난달 27일부터 기존 4개 섬(가거도·만재도·상태도·하태도)에 한정됐던 지원 대상을 흑산권 11개 섬 전체로 대폭 확대했다. 지원 요일 역시 기존 평일에서 주말과 공휴일까지 넓혀 관광객들이 일정에 구애받지 않고 혜택을 누릴 수 있도록 문턱을 낮췄다.군은 내년에도 반값 운임 정책을 유지해 섬 관광의 접근성을 높이고, 흑산도와 홍도 등 거점 관광지를 찾은 발길이 인근 섬 연계 여행으로 확산할 것으로 기대하고 있다. 운임 절감이 관광객 유입과 체류 시간 증가로 이어져 숙박·음식업 등 지역 내 소비를 촉진하고 주민 소득을 높일 것이라는 분석이다.군은 지방비 부담을 줄이기 위해 국고보조금 지원을 적극 건의할 계획이다.김태성 신안군수는 “여객선 운임은 관광객이 섬 여행을 결정하는 데 가장 중요한 요소 중 하나”라며 “내년에도 반값 운임 지원을 차질 없이 이어가 관광 활성화가 지역경제의 든든한 활력으로 이어지도록 최선을 다하겠다”고 말했다.신안 임형주 기자