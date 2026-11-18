

야간경제 해커톤 포스터.

서울시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시가 데이터와 청년들의 아이디어를 결합해 야간 도시 문제를 해결하기 위한 해커톤을 연다.서울시와 서울경제진흥원(SBA)은 18일부터 다음달 7일까지 ‘서울 야간경제 활성화 해커톤(Dopamine Seoul 24)’ 참가자를 모집한다고 18일 밝혔다.시가 주최하고 SBA가 주관하는 이번 행사는 청년들이 서울시 공공데이터와 실시간 도시데이터를 활용해 야간경제 활성화에 필요한 서비스를 직접 개발하는 경연이다. 단순한 아이디어 제안에 그치지 않고 실제 작동하는 서비스 시제품(MVP)과 사업화 제안서를 도출하는 것이 핵심이다. 시는 우수 아이디어의 실현 가능성을 검토해 향후 야간경제 정책과 기술실증 사업 등에 연계할 계획이다.공모 주제는 야간행사 방문객의 골목상권 유입, 심야 안심귀가, 청년 야간문화 활성화 등 3개 분야의 아이디어 공모 등 3개 분야다.참가 대상은 만 15세 이상 39세 이하 청년이다. 개발자 1명 이상을 포함한 5명 내외의 팀을 구성해 신청하면 된다. 예선에서 선발된 20개 팀은 사전 지원을 거쳐 다음달 18~19일 성수동 KT＆G 상상플래닛에서 무박 2일간 서비스 개발 경연을 펼친다.우수 10개 팀에는 총 1500만원의 상금과 서울시장상 및 서울경제진흥원 대표이사상이 수여된다. 대상 1개 팀에는 서울시장상과 상금 500만원, 최우수상 2개 팀에는 각각 서울시장상과 상금 250만원이 주어진다. 또 우수상 3개 팀에는 각각 상금 100만원, 장려상 4개 팀에는 각각 상금 50만원과 서울경제진흥원 대표이사상이 수여된다.수상팀에는 시상 외에도 기술 멘토링과 취·창업 후속 지원 기회를 제공할 예정이다. 참여한 대·중견기업 명의의 프로젝트 수행 확인서 발급, 1대1 기술 전문가 멘토링을 비롯해 서울창업허브 오픈이노베이션 기술실증(PoC) 후속 지원사업과의 연계 등도 추진한다.김현우 서울시 경제실장은 “청년의 참신한 아이디어와 데이터 기술을 결합해 서울의 야간 도시 문제를 해결하고 골목상권에 활력을 불어넣는 뜻깊은 기회”라며 “발굴된 우수 솔루션이 단순 제안에 그치지 않고 실제 서비스와 정책으로 발전할 수 있도록 후속 지원에도 힘쓰겠다”고 말했다유규상 기자