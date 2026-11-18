지난 17일 장례업체와 업무협약

장례시설 원거리 이용 불편 해소



유보화(왼쪽) 성동구청장이 지난 17일 반려동물 장례업체 펫문과 업무 협약을 맺고 기념 사진을 찍고 있다.

성동구 제공

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서울 성동구는 지난 17일 반려동물 장례업체 펫문과 업무 협약을 맺었다고 18일 밝혔다. 12월부터 ‘이동식 반려동물 장례 서비스’를 도입한다.최근 반려동물 장례에 대한 관심과 수요가 높아지는 가운데 장례 시설이 멀리 떨어져 있어 이동에 어려움을 겪거나 개인적인 사정으로 장례 서비스를 이용하기 쉽지 않은 경우도 늘고 있다.이에 구는 주민들의 반려동물 장례 시설 이용 불편을 해소하고 마지막 이별을 준비할 수 있는 장례 문화를 조성하기 위해 서비스를 마련했다.이 서비스는 반려동물 전문 장례 차량이 보호자가 요청한 장소로 방문해 사체를 수습하고 추모 예식을 진행하는 방식이다. 이후 지정된 장소로 이동해 차량 내에서 연기와 냄새가 발생하지 않는 방식으로 화장을 진행한 뒤 유골함을 보호자에게 전달한다.서비스는 동물 등록을 완료한 반려 가구를 대상으로 제공되며 구민은 장례 서비스 이용료의 60%를 할인받을 수 있다. 특히 만 75세 이상 독거 어르신 반려 가구는 무료로 이용할 수 있으며 취약 계층 반려 가구에는 80% 할인 혜택을 제공할 예정이다.유보화 구청장은 “반려동물의 생애 전반을 존중하고 마지막 순간까지 책임을 다하는 성숙한 반려 문화가 정착할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.유규상 기자