순천·여수·광양 예술인·기획자 30여명 참여 ‘비정제토크’ 운영



전남동부권에서 활동하는 예술인과 기획자들이 비정제토크를 진행하고 기념촬영을 하고있다.

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순천·여수·광양시에서 활동하는 예술인과 기획자들이 ‘사람이 곧 문화거점’이라는 관점 아래 지역 간 연대와 협력 실험을 이어가고 있어 관심을 모은다.18일 (재)순천문화재단에 따르면 동부권 예술인·기획자 30여명이 참여하는 ‘2026 비정제토크’를 운영하고 있다. 전남문화재단의 ‘2026 행복전남 문화지소’ 사업으로 추진하는 이 프로그램은 참여자 간 관계 형성부터 지역 의제 발굴, 프로젝트 실행까지 지원한다.순천·여수·광양은 행정구역은 다르지만, 현장의 예술인과 기획자들은 세 지역을 자연스럽게 넘나들며 하나의 생활권 안에서 활동하고 있다. 순천문화재단은 이러한 현장의 활동 범위를 반영해 참여 대상을 전남 동부권으로 설정하고 지역 간 관계망을 구축했다.참여자들은 ‘나를 지키며 계속하기’, ‘만들고 경험하며 계속하기’, ‘벌고 교환하며 계속하기’, ‘만나고 연결하며 계속하기’ 등 4개 분과에서 활동한다.지난 8월 열린 첫 모임에서는 각자의 활동 과정에서 겪은 고민을 나누고 공동 질문을 찾았다. 분과별 자율모임을 거쳐 10월 두 번째 모임에서는 4개 프로젝트 실행안을 발표했다. 외부 심사 대신 참여자 간 동료 피드백으로 프로젝트의 필요성과 실행 가능성을 함께 살폈다.재단은 이 같은 운영 방식이 문화체육관광부가 지난 9월 발표한 ‘제3차 지역문화진흥기본계획(2026~2030)’의 ‘참여와 협력’, ‘연결과 지속성장’이라는 가치와 맞닿아 있다고 설명했다. 순천문화재단은 이달까지 분과별 프로젝트를 실행하고, 성과공유·포럼과 후속 네트워크 프로그램을 진행할 계획이다. 비정제토크 전 과정과 참여자들의 이야기를 담은 리마인드북도 제작한다.김병준 순천문화재단 상임이사는 “비정제토크는 행정이 정답을 정해주는 사업이 아닌 지역에서 활동하는 사람들이 서로를 발견하고 현장의 고민을 직접 이야기하며 작은 실행으로 옮겨보는 과정이다”며 “지역에서 계속 활동할 수 있는 사람과 관계를 만드는 것이 결국 지역문화의 중요한 기반이라고 생각한다”고 말했다.순천 최종필 기자