

울산시 제공

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세계원예생산자협회(AIPH) 대표단이 2028울산국제정원박람회 준비 상황을 점검하기 위해 현지 실사에 나선 가운데, 박람회를 위해 기획된 핵심 특화시설 조성이 행사 이후로 줄줄이 미뤄지면서 ‘콘텐츠 부재’에 대한 우려가 커지고 있다.2028울산국제정원박람회 조직위원회는 18일 AIPH 대표단이 울산을 방문해 박람회 준비 상황에 대한 현지 실사를 진행했다고 밝혔다. 실사단은 이날 오후 태화강국가정원과 삼산·여천박람회장을 차례로 방문해 조성 계획과 현장 여건을 점검했다.이처럼 대외적인 점검은 속도를 내고 있지만, 내부적으로는 행사 핵심 볼거리 조성에 제동이 걸린 상태다.최근 열린 울산시 현안 보고회 결과, 당초 박람회 핵심 관광 콘텐츠로 기획됐던 태화강 수상정원, 공중대숲길, 260억원 규모의 목조건축물 등 3대 주요 시설이 2028년 4월 개막 전까지 완공이 사실상 불가능한 것으로 드러났다.145m 길이의 보행교인 태화강 수상정원은 잦은 설계 보완과 공사 기간 중첩 문제로 착공이 지연됐다. 이와 연계해 추진되던 공중대숲길 역시 다리가 놓이지 않으면 제 기능을 하기 어려워 결국 두 사업 모두 박람회 종료 이후로 미뤄졌다. 대규모 목조건축물 역시 일정상 조직위에서 분리돼 울산시 녹지정원국의 별도 사업으로 전환됐다.이에 따라 울산시는 행사 개막에 맞춰 무리하게 공사를 밀어붙이는 대신, AIPH 기준에 맞춘 500㎡ 규모의 임시 시설 등을 대안으로 검토 중이다.하지만 최근 진행된 울산시의회 행정사무감사에서도 이 같은 특화사업 지연에 따른 2028울산국제정원박람회의 ‘콘텐츠 부재’와 안일한 행정 절차에 대한 질타가 이어지면서 대안 마련이 시급하다는 지적이 제기되고 있다.이와 관련해 김상욱 울산시장은 “협회 측의 의견을 적극 반영해 성공적인 국제정원박람회가 될 수 있도록 차질 없이 준비하겠다”고 말했다.울산 조원일 기자