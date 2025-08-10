송파 공영주차장 24곳 무인 주차시스템 완료

24시간 실시간 모니터링 관리



무인 주차시스템이 설치된 서울 송파구 로데오길 공영주차장.

서울 송파구는 문정동 로데오길 공영주차장 총 38면에 무인 주차시스템을 설치하고 이달부터 운영을 시작했다고 10일 밝혔다. 이에 따라 송파구 공영주차장 24곳의 무인화가 전면 완료됐다.로데오길 공영주차장은 문정동 로데오 상점가 일대에 위치해 지역 상인과 주민들의 이용이 많다. 이에 구는 공영주차장 무인화 사업을 통해 차량번호 인식 기반의 무인 정산 시스템을 도입했다. 이용자들은 주차관리인을 기다릴 필요 없이 무인정산기나 모바일 QR결제를 통해 신속하게 정산하고 바로 출차 할 수 있다.또 도로교통법 등 관련 기준에 따라 주차구획을 기존 45면에서 38면으로 조정했다. 차량의 흐름을 원활하게 유도해 주차장 이용의 안전성도 높였다.로데오길 공영주차장은 오전 10시부터 오후 10시까지 유료로 운영되며 이후 시간에는 무료로 개방된다. 이용 요금은 5분당 150원으로 카드 결제만 가능하다.아울러 구는 주차장 운영 효율성을 극대화하고 보다 편리한 주차 서비스를 제공하기 위해 24시간 통합주차관제센터를 통해 무인 주차장을 실시간 모니터링한다.﻿안석 기자