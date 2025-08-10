중구 ‘대학생 멘토링’… 청소년들 학습 지원



서울 중구 ‘2025 하반기 대학생 멘토링’ 포스터

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 중구가 ‘2025 하반기 대학생 멘토링’ 참여자 140명(멘토 70명, 멘티 70명)을 모집한다고 10일 밝혔다. 자유학기제 및 고교학점제 도입에 발맞춰 지역 청소년의 진로 탐색과 학습 지원을 돕기 위해서다.이번 프로그램은 대학생 멘토의 1대1 맞춤형 멘토링으로 운영된다. 서울 소재 대학 재·휴학생인 멘토들은 온라인 학습 지도와 상담을 통해 청소년 멘티의 자기 주도 학습 역량을 키워 줄 예정이다.구는 멘토에게 멘토링 활동(학습 교재 및 온라인 플랫폼)을 지원하고 봉사 시간도 인정해 준다. 활동 실적, 성실성, 멘티 만족도 등을 고려해 우수 활동 멘토에게 표창도 수여하며 상하반기에는 10명씩 선발해 중구인재육성장학재단의 장학금도 제공할 예정이다. 11일부터 각 대학교와 중구청 홈페이지 공고를 확인하고 개별 접수하면 된다.멘티는 초등학교 6학년부터 고등학교 1학년 학생을 대상으로 한다. 오는 25일부터 다음달 1일까지 재학 중인 학교를 통해 신청할 수 있다.중구 관계자는 “앞으로도 지역의 교육 격차 해소와 미래 인재 양성을 위한 다양한 교육 프로그램을 운영하겠다”고 했다.김주연 기자