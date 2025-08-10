서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울시, 1년 반 동안 도로변 곳곳에 2180개

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

구로구, 자치구 최초 자율방범대 순찰차량 직접 지

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

강서구, 질척거리던 흙길이 누구나 다니고 싶은 정

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

중랑, 공공·민간 손잡고 방문진료 체계 구축

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

중구 ‘대학생 멘토링’… 청소년들 학습 지원

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

서울 중구 ‘2025 하반기 대학생 멘토링’ 포스터


서울 중구가 ‘2025 하반기 대학생 멘토링’ 참여자 140명(멘토 70명, 멘티 70명)을 모집한다고 10일 밝혔다. 자유학기제 및 고교학점제 도입에 발맞춰 지역 청소년의 진로 탐색과 학습 지원을 돕기 위해서다.

이번 프로그램은 대학생 멘토의 1대1 맞춤형 멘토링으로 운영된다. 서울 소재 대학 재·휴학생인 멘토들은 온라인 학습 지도와 상담을 통해 청소년 멘티의 자기 주도 학습 역량을 키워 줄 예정이다.

구는 멘토에게 멘토링 활동(학습 교재 및 온라인 플랫폼)을 지원하고 봉사 시간도 인정해 준다. 활동 실적, 성실성, 멘티 만족도 등을 고려해 우수 활동 멘토에게 표창도 수여하며 상하반기에는 10명씩 선발해 중구인재육성장학재단의 장학금도 제공할 예정이다. 11일부터 각 대학교와 중구청 홈페이지 공고를 확인하고 개별 접수하면 된다.

멘티는 초등학교 6학년부터 고등학교 1학년 학생을 대상으로 한다. 오는 25일부터 다음달 1일까지 재학 중인 학교를 통해 신청할 수 있다.

중구 관계자는 “앞으로도 지역의 교육 격차 해소와 미래 인재 양성을 위한 다양한 교육 프로그램을 운영하겠다”고 했다.


김주연 기자
2025-08-11 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

강동, 저스피스재단과 문화예술 발전 협약

강동중앙도서관 30일 개관 기념 마음건강·예술치유 프로그램 지원

금천, 14일 광복 80돌·개청 30돌 기념행사 개

순국선열 희생 기리고 독립 경축 다양한 세대 500명 ‘대화합’ 다져

주민 제안 생활문화센터 지은 영등포[현장 행정]

최호권 구청장 ‘도림 센터’ 개관

종로구 “몸와 마음이 성장하는 여름방학…체육·디지털

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr