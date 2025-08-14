잠실 스포츠·MICE 조성 건축심의 통과

서울Pn

컨벤션센터·전시장 2032년 준공

서울시는 제10차 건축위원회에서 ‘잠실 스포츠·MICE 복합공간 조성사업’의 건축심의를 통과시켰다고 13일 밝혔다.

이번 복합공간 조성사업은 잠실종합운동장 일대를 ▲컨벤션센터와 전시장 ▲5·4성급 호텔 ▲업무·판매·문화시설 등과 연계하는 프로젝트다. 내년 착공, 2032년 준공을 목표로 한다. 전체 지하 4층~지상 39층 규모로 전시시설 약 9만㎡, 컨벤션시설 약 1만 6000㎡, 숙박시설 800실과 야구장, 스포츠콤플렉스, 수영장 등 운동시설이 들어선다.

이번 사업은 기존 잠실 주경기장의 상징성을 살리면서도 앞서 시가 삼성역 일대에서 추진 중인 서울국제교류복합지구의 광역축과 조화를 이루는 통합 디자인으로 추진된다.

주경기장의 진입 구간을 정체성과 상징성을 드러내는 주축 ‘상징가’로 활용해 야구장, 전시장 등 주요 시설을 배치한다. 또 새로 건설되는 탄천보행교와 한강 수변공원을 연결해 걷기 좋은 길도 조성한다.

최진석 서울시 주택실장은 “잠실은 지리적 중심성과 대중교통 접근성이 뛰어난 지역”이라며 “관광과 지역 경제 활성화에 크게 기여할 것”이라고 기대했다.﻿


유규상 기자
2025-08-14 20면
