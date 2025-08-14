서울Pn

서울 미리내집, 다세대·생활주택으로 다양화

서울시, 일제강점기 토지기록 ‘100만건’ 내년까지 전산화

서울기록원에 보관 중인 토지이동결의서. 서울시 제공


서울시가 광복 80주년을 맞아 일제강점기 토지기록에 대한 전산화 작업에 나선다.

시는 일제강점기부터 1975년까지 작성된 토지기록물(토지이동결의서)을 복원해 전산화하는 ‘영구 토지기록물 데이터베이스 통합 구축 사업’을 추진한다고 14일 밝혔다.

올해 44만건을 시작으로 내년까지 총 100만건, 2030년까지는 200만건에 대한 디지털화를 완료할 계획이다.

현재 토지기록물은 서울기록원에 종이나 마이크로필름 형태로 보관 중이다. 이를 디지털화해 안전한 보존 체계를 마련하고, 온라인으로 검색과 열람을 할 수 있게 해 접근성을 높이는 게 이번 사업의 목표다.

토지기록 전산화가 이뤄지면 장기 미해결 민원이나 토지 관련 소송에 필요한 과거 이력을 빠르게 확인할 수 있어 행정 처리 정확도와 속도가 높아질 것으로 기대된다.

시 관계자는 “필요한 자료를 신속하게 검색 및 열람할 수 있다는 게 가장 큰 장점”이라고 설명했다.

시는 향후 구축된 데이터베이스를 토지 관련 조사와 개발 사업 및 보상 업무, 부동산 정책 등에 활용한다는 방침이다. 또한 관련 정보를 한 곳에서 열람 및 검색할 수 있도록 지적 보존 문서 시스템 일괄 검색·열람 기능도 고도화할 예정이다.

조남준 시 도시공간본부장은 “광복 80주년을 앞두고 우리 땅의 역사를 보존하고 되새기는 뜻깊은 사업”이라며 “앞으로도 행정의 투명성과 신뢰를 높이고 시민 편의를 강화하는 디지털 기반의 기록 행정을 계속해서 추진하겠다”고 말했다.

임태환 기자
