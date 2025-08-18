박상혁 서울시의회 교육위원장, ‘학부모와 함께 하는 미래교육 이야기마당’ 참석

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울특별시의회 교육위원회 박상혁 위원장(국민의힘, 서초구 제1선거구)은 지난 14일 건국대학교 신공학관에서 진행된 ‘학부모와 함께 하는 미래교육 이야기마당’에 참석해 축사를 전했다. 또한, 12주간의 ‘서울학부모배움과정’을 성공적으로 마친 학부모들을 축하하면서 학부모들과 서울 교육의 미래에 대해 논의하는 시간을 가졌다.서울특별시교육청 주관으로 개최된 이번 행사는 박상혁 교육위원장을 비롯해 ‘서울학부모배움과정’을 수료한 학부모, 정근식 서울시교육감, 황철규 서울시의회 교육위원회 부위원장이 참석했다.박 위원장은 축사를 통해 “AI·디지털 기술 발전은 거스를 수 없는 세계적인 교육의 흐름”이라 강조하며, “우리 아이들이 AI와 디지털 환경에 종속되지 않고, 이를 능동적으로 활용하는 주체로 성장하는 것이 매우 중요하다”고 밝혔다.또한 “AI·디지털 도구들은 교사를 대체하는 것이 아니라 교사와 학생을 연결하는 새로운 다리 역할을 한다”며, 교육의 본질은 여전히 교사와 학생 간의 상호작용에 있음을 강조했다.이후 순서로 AI·디지털 기반 교육 정책 안내와 함께, 디벗(디지털 기기 보급사업)을 활용한 수업 체험, 그리고 학부모 간담회가 진행됐으며, 특히 학부모와의 간담회에서는 여러 학부모들과 서울의 AI·디지털 교육이 나아가야할 방향과 그에 대한 다양한 의견을 나눴다.박 위원장은 “서울시교육청 디벗 사업의 경우 많은 예산과 인력이 투입된 만큼 사업의 효과성과 필요성을 심도있게 검증하고, 무엇보다 우리 아이들이 AI·디지털 교육도구를 활용해 장차 미래의 주역으로 성장할 수 있도록 의회 차원에서도 계속 고민하고 교육청과도 소통해 나가도록 하겠다“고 밝혔다.마지막으로, “서울교육의 발전과 우리 아이들의 성장은 학부모님들의 적극적인 참여와 관심이 더해질 때 비로소 완성될 수 있다”고 말하며, “언제든 다양한 의견과 고민들을 의회에 말씀해 주시면, 저희도 그 의견에 귀 기울여 더욱 실질적이고 효과적인 미래 교육 정책이 수립될 수 있도록 최선을 다할 것을 약속드린다”고 밝혔다.온라인뉴스팀