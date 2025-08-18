강북구, 우이교 인근 공중화장실 신설… “주민·관광객 편의 강화”



서울 강북구 우이교 인근에 신설된 공중화장실의 모습. 강북구 제공

서울 강북구는 우이천 수변공간을 찾는 지역 주민과 관광객을 위해 우이교 인근에 공중화장실을 신설했다고 18일 밝혔다.새로 만들어진 우이교 공중화장실은 장애인 편의 시설을 갖추고 있다. 또한 폐쇄회로(CC)TV와 비상벨, 안심스크린 등을 설치해 안전성도 높였다. 공중화장실 관리는 기존 인력을 활용해 인건비 부담을 최소화했다. 하루 3회 정기 청소는 물론 위생용품 상시 비치를 통해 청결한 환경을 유지한다.우이천 산책로는 구를 대표하는 도심 속 휴식 공간이다. 최근 수변활력 거점시설이 들어서면서 이용객이 크게 늘었다. 이에 구는 접근성이 좋은 우이교 인근 도봉로101길에 공중화장실을 설치했다고 설명했다.구는 앞으로도 공원과 도로변 등 다중이용시설의 공중화장실을 체계적으로 관리해 쾌적하고 안전한 환경을 제공할 계획이다.이순희 강북구청장은 “우이교 공중화장실 개방으로 주민들이 더 쾌적하고 안전하게 시설을 이용할 수 있게 됐다”며 “철저한 관리와 점검을 통해 주민 만족도를 높이고, 누구나 편하게 이용할 수 있는 환경을 만들겠다”고 다짐했다.임태환 기자