뉴트로 영화 축제… 동대문 ‘레트로60’

동대문문화재단 새달 12일 개최

무성영화부터 ‘케데헌’까지 탐구

배우토크·마임 등 공감·소통의 장



지난해 서울 동대문구 답십리영화미디어아트센터에서 열린 ‘페스타! 레트로60: 답십리’에 학생들이 참여하고 있다.

동대문구 제공

서울 동대문구는 답십리영화미디어아트센터에서 다음달 12일부터 14일까지 3일간 ‘2025 페스타! 레트로60: 답십리’가 개최된다고 18일 밝혔다. 동대문문화재단이 주최·주관하는 이번 축제는 ‘경계를 넘어, 가장 새로운 1960’이라는 슬로건 아래 진행된다.우선 ‘답십리시네마’에서는 무성영화 시대의 정수를 보여 주는 ‘카메라맨’과 최초의 유성영화 ‘재즈싱어’ 등 1920년대 영화를 비롯해 김기영 감독의 ‘하녀’와 이만희 감독의 ‘마의 계단’ 등 1960년대 한국 영화의 황금기를 이끌었던 영화들이 상영된다. 이어 김지운 감독의 ‘거미집’과 홍상수 감독의 신작 ‘그 자연이 네게 뭐라고 하니’가 나란히 상영된다. 특히 ‘그 자연이 네게 뭐라고 하니’ 상영 후에는 주연배우 권해효, 하성국이 관객과의 대화에 참여한다.영화의 뒷이야기를 들을 수 있는 토크쇼와 생생한 라이브 공연도 준비된다. 이 가운데 ‘스크린의 아이돌: 김시스터즈에서 케이팝 데몬 헌터스까지’에서는 미디어가 ‘아이돌’을 만들어 온 방식을 탐구하는 토크 프로그램으로 눈길을 끈다. 이 자리에는 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 한국어 성우 신나리, 민승우가 참석해 전문가들과 함께 과거의 스타부터 가상 아이돌까지 스크린 속 아이돌의 변천사에 대해 특별 대담을 나눈다.아울러 지난해 ‘청춘의 십자로’ 공연으로 관객들의 폭발적인 호응을 이끌어 냈던 스타 변사 최영준이 올해는 무성영화 ‘검사와 여선생’으로 다시 관객을 만난다. 최영준은 목소리 하나로 스크린 속 모든 인물에게 생명을 불어넣는 흡입력 있는 연기를 선보일 예정이다. 또 배우의 연기 세계를 파고드는 ‘배우토크’, 찰리 채플린 분장을 한 마임 아티스트들이 펼치는 ‘찰리 채플린의 초대’ 등도 마련된다.김홍남 동대문문화재단 대표는 “이번 행사가 단순한 과거의 추억을 넘어 ‘가장 새로운 1960’이라는 슬로건처럼 모든 경계를 허무는 특별한 축제를 통해 세대를 아우르는 공감과 소통의 장이 되기를 기대한다”고 말했다.안석 기자