경기도, 장례식장 이어 영화관에 다회용기 공급



장례식장 다회용기 세트(경기도 제공)

경기도가 일회용품 사용을 줄이기 위해 경기의료원 산하 장례식장에 이어 도내 영화관에 다회용기를 제공한다.경기도는 20일부터 메가박스 미사강변· 시흥배곧점, 롯데시네마 안양·안산·센트럴락·안산고잔·광명아울렛점 등 영화관 7곳에 다회용기를 공급한다고 19일 밝혔다.관람객은 키오스크에서 음료를 주문할 때 추가 비용 없이 다회용기로 받아, 영화 관람이 끝난 후 지정된 장소에 반납하면 된다. 수거된 다회용기는 전문 다회용기 업체가 고온 살균의 7단계의 세척 과정을 거쳐 재공급한다. 9월 말부터는 팝콘 용기로 다회용기를 확대할 예정이다.경기도는 7월 한 달 동안 시범 사업으로 메가박스 미사강변·시흥배곧점에 먼저 다회용기를 도입, 운영한 결과, 15 영업일 동안 8천 개의 다회용기를 사용한 것으로 집계됐다.경기도와 코리아경기도주식회사는 영화관 내 일회용품을 다회용기로 전환으로, 월 5만 개의 일회용컵 사용을 줄이는 효과를 기대하고 있다.앞서 경기도가 운영하는 경기도의료원 산하 6개 병원(수원, 이천, 안성, 의정부, 포천, 파주) 장례식장 전체가 다회용기 사용을 위한 체계를 마련했다.안승순 기자