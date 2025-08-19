‘마포 댕댕이 공원’ 활짝… 주민·반려동물 다 즐겨요

마포역 인근 복합 휴식 공간 개장
4m 폭포에 놀이터·정원까지 마련
박강수 구청장 “펫세권 지속 추진”
서울 마포구에 지역 주민과 반려동물이 함께 즐길 수 있는 새로운 휴식 공간이 문을 열었다.
구는 지난 18일 마포역 인근 경관녹지에 만든 ‘댕댕이 공원’ 개장식을 열고 본격적으로 운영한다고 19일 밝혔다.
개장식에는 박강수 마포구청장을 비롯해 백남환 마포구의회 의장, 지역 주민 등 50여명이 참석했다. 이들은 테이프 커팅과 기념촬영을 한 후 공원 곳곳을 둘러보며 새 공간의 탄생을 함께 축하했다.
댕댕이 공원은 단조롭던 마포대교와 강변북로 진입 구간의 녹지를 개선해 만든 복합 휴식 공간이다. 공원 이름처럼 반려동물과 보호자가 함께할 수 있는 다양한 시설을 갖췄다.
가장 눈길을 끄는 시설은 높이 4m, 넓이 240㎡ 규모의 인공 암석 폭포인 ‘댕댕이 폭포’다. 폭포 주변에는 사계절 꽃과 나무가 어우러져 도심 속에서도 시원한 물줄기와 푸른 경치를 감상할 수 있다. 바로 옆에는 산책로와 벤치가 놓여 있어 주민들이 쉬어 가며 반려견을 지켜볼 수 있다.
구는 댕댕이 공원을 단순한 산책 공간이 아닌 반려동물과 보호자가 함께 어울릴 수 있는 복합 문화 공간으로 발전시킨다는 계획이다. 앞으로 이용객 의견을 반영해 시설을 보완하고 관련 프로그램도 확대한다는 방침이다.
박 구청장은 “단조로운 녹지였던 이곳이 주민과 반려동물을 위한 특별한 공간으로 거듭났다”며 “우리 구가 반려동물과 함께 살기 좋은 ‘펫세권’ 1위 자치구다. 또 하나의 가족인 반려동물과 행복한 삶을 보낼 수 있는 정책을 앞으로도 꾸준히 추진하겠다”고 말했다. 이어 “댕댕이 공원은 물론 마포 반려동물 캠핑장과 물놀이장도 주민들이 자주 이용하길 바란다”고 덧붙였다.
