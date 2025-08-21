이천시, 첨단 드론 기업 첫 유치…㈜에어로아레스와 업무 협약

서울Pn

이천시(시장 김경희, 오른쪽)는 21일, 무인항공기(UAV) 및 안티드론 전문기업인 ㈜에어로아레스(대표 조태호)와 드론 산업 육성을 위한 업무지원 협약(MOU)을 체결했다. (이천시 제공)


경기 이천시는 21일, 무인항공기(UAV) 및 안티드론(드론 무력화) 전문기업인 ㈜에어로아레스(대표 조태호)와 드론 산업 육성을 위한 업무지원 협약(MOU)을 체결했다.

지난 8일 체결한 KOREA-ITC와의 상호 협력 협약에 이어 실제 기업 유치의 첫 사례로 ㈜에어로아레스는 이천시가 유치한 1호 첨단 드론 기업이다.

㈜에어로아레스는 무인항공기(UAV) 부품을 제조하고 대 드론 대응체계, 무선통신 시스템 등 핵심 기술을 보유한 기업으로 서울에 있는 본사와 기술 부서를 이천시로 이전해 본격적으로 드론 사업을 펼칠 예정이다.

㈜에어로아레스는 700㎡ 부지에 50여억 원 규모의 투자와 향후 연차별로 5명~10명의 신규 고용을 창출할 것으로 기대된다. 또한, 이천시 드론창업지원센터와 연계한 전문 교육과정 개설 및 기술 창업 활성화도 함께 추진할 예정이다.

이천시는 육군종합정보학교 등 군 관련 기관과의 지리적 인접성을 바탕으로, 드론 시제품의 시험비행 및 실증 테스트가 즉시 가능한 최적지로 꼽힌다. ㈜에어로아레스가 이를 활용할 경우 기술 개발 기간 단축과 제품 완성도 향상이라는 이점을 확보할 수 있다.

이천시는 드론 산업을 미래 전략산업으로 육성하기 위해 ▲드론 실증 시험대(테스트베드) 활성화(청미천 일원) ▲드론창업지원센터 활성화 등 여러 방면에서 지속적으로 추진할 계획이다.

김경희 이천시장은 “(주)에어로아레스는 이천시가 유치한 첫 번째 첨단 드론 기업으로, 이번 협약은 이천시 드론 산업의 실질적 기반을 다지는 뜻깊은 이정표”라며, “드론 특화도시로서의 경쟁력을 높이고, 기업과 지역이 함께 성장하는 미래를 만들기 위해 시에서도 아낌없이 지원하겠다”라고 밝혔다.

안승순 기자
