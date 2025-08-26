웃음바다로 오세요… 부산 국제코미디축제 29일 개막

새달 7일까지 벡스코 등서 열려

9개국 52개팀 다양한 공연 펼쳐

부산을 웃음바다로 만드는 국제코미디축제가 열린다.부산시는 오는 29일부터 다음달 7일까지 벡스코 등지에서 9개국 52개 팀이 참여하는 제13회 부산국제코미디페스티벌이 열린다고 25일 밝혔다.개막식은 이날 오후 7시 코미디언 박명수의 사회로 퍼포먼스 팀 ‘생동감크루’의 축하공연과 ‘코미디 유튜브 대상’ 수상자인 이명화(랄랄), 미국 공연팀 ‘벙크퍼펫’, ‘개그콘서트’ 출연팀의 특별 공연이 펼쳐진다.올해는 벡스코를 비롯해 해운대 구남로 등 부산 전역에서 다양한 공연과 프로그램이 펼쳐진다. 만담 콤비들의 폭소 퍼레이드, 강력한 입담의 코미디 올스타 무대, 웃음 폭격 협업 ‘희극상회’ 등 방송에서 볼 수 없었던 새로운 내용의 ‘개그콘서트’를 만날 수 있다.새 프로그램으로 ‘코미디 북콘서트’가 동서대 디자인 아이디어랩에서 마련돼 전유성과 이홍렬 등 책을 편찬한 코미디언이 관객과 대화하고 사인회를 갖는다. 야외코미디 공연인 ‘코미디 스트리트’와 ‘코미디 오픈콘서트’ 등 다채로운 부대행사도 무료로 진행된다. 폐막식은 다음 달 7일 부산문화회관에서 실력파 코미디언들의 무대 ‘나는개가수다’ 축하공연이 장식한다.부산 구형모 기자