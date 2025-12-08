삼국유사 산실 위협하는 고압송전선로… 인각사지 사적 범위 확대 지정 ‘빨간불’

2만 2900V 송전선로 매설 허가

사적 확대 예정지와 10여m 인접

공사 강행 땐 원형 훼손 불가피

유네스코 세계기록유산 등재를 추진 중인 ‘삼국유사’의 산실인 인각사지 사적 범위 확대 지정에 빨간불이 켜졌다. 공기업 한국수자원공사가 사적 확대 예정지에 바로 인접한 곳에 수만V의 고압송전선로 매설을 추진하면서다. 사적 확대 지정에 악영향이 우려된다.7일 대구 군위군에 따르면 관내 인각사지의 사적 확대 지정이 지난 8월부터 추진되고 있다. 국가사적 관리 주체인 국가유산청에 기존 1만 3302㎡인 사적 범위를 6만 9992㎡로 5배 이상 대폭 확대해 줄 것을 건의한 것이다. 1992년 5월 인각사지가 사적 제374호로 지정된 이후 33년 만이다.사적 확대 추진은 지금까지 10차례 실시한 인각사지 및 인근 지역 발굴조사 결과 사역(寺域)이 현재보다 훨씬 넓은 것으로 드러난 데다 일대에 대한 체계적 조사·보존 관리 방안 마련이 절실하다는 전문가들의 지적에 따른 것이다. 신라 선덕여왕 시절 원효(617~686) 대사가 창건한 것으로 알려진 인각사는 고려 충렬왕 때 국사인 일연(1206~1289) 스님이 ‘삼국유사’를 완성한 천년고찰이다. 현재 절터에는 법당과 두 채의 건물, 보각국사(일연) 탑과 비(보물) 등이 남아 있다.하지만 인각사지 사적 확대 지정은 중대 갈림길에 서게 됐다. 국가기관인 낙동강유역환경청은 최근 수자원공사가 위천 바닥에 2만 2900V 송전선로 매설을 위해 신청한 국가하천 점용을 허가했다. 위천은 사적 확대 예정지와 불과 10여m 떨어졌다. 수자원공사가 본격 공사에 나설 경우 일대 원형 훼손이 불가피하다. 수자원공사는 애초 송전선로 설치를 위해 인각사지 일대 도로 등에 대한 현상변경을 신청했으나 국가유산청이 불허하자 하천 매설로 방향을 틀었다.불교계와 문화재계, 군위 군민들이 크게 반발하고 있다. 인각사 주지 호암 스님은 “국가유산인 인각사지 사적 확대에 악영향을 미칠 어떠한 사업도 단호히 반대한다”면서 “수자원공사가 공사를 강행한다면 모든 수단·방법을 동원해 막아 내겠다”고 밝혔다. 한 문화재계 관계자도 “국가유산 훼손 우려가 높은 어떠한 난개발도 허용되어서는 안 된다”고 강조했다.한편 수자원공사는 2023년 군위 댐에 73억 5000만원을 들여 수상 태양광 발전시설(발전 용량 연 3㎿)을 준공했으나 댐에서 변전소로 전기를 보내기 위한 전력망을 확보하지 못해 3년 가까이 가동하지 못하고 있다.대구 김상화 기자