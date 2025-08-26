여름에 보일러 수리… 한발 빠른 마포

취약계층과 경로당 등 100곳
무료 안전점검 및 보수 지원
“겨울에 모기 유충을 잡고, 여름에 보일러 수리를 해 놓으면 일이 한결 수월합니다.”(박강수 서울 마포구청장)
서울 마포구가 겨울철에 대비해 ‘2025년 취약계층 대상 보일러 무료 안전점검 및 보수 지원사업’을 추진한다고 25일 밝혔다. 이번 사업은 보일러 시설의 위험 요인을 사전에 제거해 안전사고를 예방하고, 취약계층 가구와 경로당이 따뜻하고 안전한 겨울을 보낼 수 있도록 돕는 사업이다. 지원 대상은 마포구에 거주하는 취약계층 가구와 경로당 등 총 100곳이다. 기초생활수급자와 차상위계층 가구 및 경로당을 1순위로 우선 선정하며, 일반 가구는 2순위로 지원한다. 단, 지역난방을 사용하는 가구와 업무용 시설은 지원 대상에서 제외된다.
신청은 다음달 19일까지 마포구청 맑은환경과 또는 관할 동주민센터를 직접 방문하거나 우편, 팩스로 할 수 있다. 접수된 신청서는 구에서 검토한 후 대상자를 선정하며, 선정된 가구와 경로당은 일정 조율을 거쳐 전문가가 방문해 점검한다.
점검은 한국열관리시공협회 마포구회와 전국보일러설비협회 마포지부 소속 전문가들이 재능기부로 맡는다. 박강수 마포구청장은 “겨울철 난방 사각지대에 놓인 취약계층과 어르신들이 걱정 없이 생활할 수 있도록 보일러 안전관리와 에너지 복지 확대에 최선을 다하겠다”고 말했다.
김동현 기자