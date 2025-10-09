자율주행버스, 서울시민 일상에 성큼

‘스마트 모빌리티’ 자치구 확산세



서울 동대문구 자율주행버스.



서울 서대문구 자율주행버스.

자율주행버스가 도입되는 서울 자치구들의 사례가 최근 잇따르고 있다. 이들 자율주행버스는 교통소외지역 등에 투입돼 교통약자들의 일상을 도울 예정이다.8일 서울 자치구들에 따르면 지난 7월 동작구에서 전국 최초로 자율주행 마을버스가 도입된 데 이어 오는 14일부터는 동대문구에서, 15일부터는 서대문구에서 자율주행버스가 운행을 시작한다.동대문구는 13일 개통식을 열고 이튿날 오전 9시부터 자율주행버스를 운행한다. 운행 지역은 구의 중심인 청량리역을 오가며 대중교통 소외 지역을 연계하면서 장안동·전농동·답십리동·용두동의 남쪽과, 청량리동·회기동의 북쪽을 연결한다. 철도노선으로 나뉜 구의 남북을 소통하는 데 의미가 크다고 동대문구는 부연했다. 특히 동대문구는 시범 운행하는 서울시 지역동행 자율주행버스 중 노선 거리가 가장 길고 정류소 수도 가장 많다.동대문구에 이어 하루 뒤에는 서대문구 자율주행버스가 운행을 시작한다. 차량 2대가 서대문구청에서 가좌역 3번 출구까지 약 6㎞ 구간을 하루 14회 순환한다. 특히 명소로 떠오른 홍제폭포 인근 정류소에도 정차해 주민과 관광객들의 교통 편의를 높일 전망이라고 서대문구는 기대했다.서울 동북권과 서북권, 서남권에 연이어 자율주행 시대가 도래하며 자치구들은 스마트 모빌리티 시대가 성큼 주민들에게 다가온 것에 의미를 부여하는 모습이다.이필형 동대문구청장은 “자율주행버스는 미래 교통 인프라 구축의 중요한 전환점이 될 것”이라고 말했다. 이성헌 서대문구청장은 “가좌역에서 서대문구청까지 모래내로 구간에 미래지향 스마트 모빌리티인 자율주행버스가 공공 노선으로 신설돼 주민 편의를 증진함은 물론 첨단도시 도약의 계기가 될 것으로 기대한다”고 했다. 한편 이들 자율주행버스는 우선 무료로 운행한 뒤 향후 유료 전환을 검토한다.﻿안석 기자