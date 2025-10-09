서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

혼자라 느낄 때 누른 숫자 ‘120’… 추석 외로

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

추석 연휴 경기도 박물관·미술관에서 만나는 10가

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

“추석 연휴 ‘조리 중 화재’ 조심하세요”

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

광화문에서 ‘K 푸드 페스티벌 넉넉’ 추석 연휴

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

전문가와 함께하는 사회화 훈련… 성북표 ‘반려견 산책교실’로 오세요

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

성북구민 ‘반려견 산책교실’


서울 성북구가 전문가와 함께하는 체험형 반려견 산책교육을 실시한다고 8일 밝혔다. 이번 교육 프로그램에서는 성북구민과 반려견이 함께 매너 있는 산책 습관을 기르고 사회화 훈련을 할 수 있다.

반려견 산책교육은 2023년 성북구가 최초 실시한 이후 성북구 사회조사와 사회지표 조사에서 구민이 가장 희망하는 동물보호정책 사업으로 조사됐다. 이에 성북구는 올해도 반려견 행동 개선과 공공장소 예절 교육을 지원한다.

교육은 북악산 근린공원 생태체험관에서 다음달 4일과 8일 오전 10시부터 12시까지 총 두차례 진행된다. 동물등록을 마친 반려견을 키우는 성북구민이라면 누구나 신청할 수 있다.

신청은 오는 10일부터 26일까지 네이버폼을 통해 접수한다. 회차별 15팀씩 총 30팀을 선착순으로 선정해 개별 안내할 예정이다. 교육비는 전액 무료다.

교육은 반려견과 보호자가 한팀이 돼 받는다. 리더십과 사회화 트레이닝, 대견·대인 사회화 교육, 공공장소에서 보호자에게 집중하며 걷는 습관 실습 크게 3가지 구성으로 진행된다. 자세한 내용은 성북구청 지역경제과 동물보호팀이나 교육기관인 굿보이스쿨에서 안내받을 수 있다.


임태환 기자
2025-10-09 22면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr