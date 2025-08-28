“복지 표준이 된 광주형 정책… 시민 눈높이 맞춰 익숙한 것과 결별했기에 가능”

강기정 광주광역시장 인터뷰



강기정 광주광역시장이 27일 서울신문과의 인터뷰에서 '광주발 혁신 정책'들의 추진 배경을 설명하고 있다.

전국 표준모델이 된 광주광역시의 혁신 정책들이 최근 화제를 모으고 있다. 강기정 광주시장은 민선 8기 취임 이후 “익숙한 것과의 결별을 통해 새로운 광주를 만들겠다”고 공언한 바 있다. ‘새로운 광주’를 꿈꾸는 강 시장을 27일 만나 선제적인 혁신 정책 추진 배경에 대해 들어 봤다.강 시장은 “광주의 정책들이 전국 모델이 된 것은 우연이 아니다”라며 “시민 행복을 최우선으로 한 새로운 광주를 만들겠다는 꿈을 꿨기에 가능했다. 그랬기에 시민 눈높이에 맞는 철학으로 현장 중심의 정책을 만들 수 있었다”고 설명했다.강 시장은 가장 먼저 ‘광주다움 통합돌봄’을 예로 들었다. 강 시장은 “돌봄은 단순한 복지 서비스를 넘어 민주주의 정책이자 시민의 삶 전체를 바꾸는 정책”이라며 “연령, 소득, 질병 여부와 관계없이 누구나 돌봄 서비스를 받을 수 있는 보편적 돌봄을 광주에서 전국 최초로 시작했다”고 말했다.3선 국회의원을 지낸 강 시장은 의원 시절부터 기초노령연금법, 노인장기요양보험법 등을 제정하며 보편복지에 깊은 관심을 기울여 왔다. 그는 “기존 복지 모델인 ‘신청주의, 선별주의’로는 진짜 도움이 필요한 시민들이 사각지대에 놓일 수밖에 없는 게 현실”이라며 “그래서 ‘돌봄콜’ 하나로 모든 서비스에 접근할 수 있도록 하고, 각 행정동의 공무원이 직접 대상자를 발굴해 일대일 맞춤형 돌봄계획을 수립하는 시스템을 만들었다”고 말했다.광주시는 광주다움 통합돌봄 정책의 우수성을 인정받아 세계지방정부연합(UCLG)의 ‘국제도시혁신상’을 수상하는 영예도 안았다.당직제 전면 개편을 통한 인공지능(AI) 당지기 도입, 산업단지 근로자 반값 아침, 초등생 학부모 10시 출근제, 공공기관 통폐합 등 다양한 혁신 정책도 강 시장의 ‘익숙한 것과의 결별’로부터 가능했다. 강 시장은 이해관계에 따른 수많은 어려움을 이겨 내고 혁신의 길을 걸었다. 힘들지만 시민의 삶에 반드시 필요하다고 판단했기에 가능한 일이었다.강 시장은 “혁신은 거창한 게 아니다”라며 “꾸준한 소통을 통해 시민의 목소리를 듣고 마음으로 느껴야 진짜 시민을 위한 정책이 나온다는 생각으로 늘 현장을 찾았다. 특히 함께해 준 공직자들의 노고 덕분에 가능했다”고 말했다.광주 홍행기 기자