전국 제패한 ‘중랑의 골때녀’

‘축구 동호인 최대 축제’ 대통령기 전국축구한마당
구립여성축구단, 서울시 대표로 출전해 최종 우승


제14회 대통령기 전국축구한마당에서 우승한 중랑구립여성축구단.
중랑구 제공


서울 중랑구는 중랑구립여성축구단이 ‘제14회 대통령기 전국축구한마당’에서 우승을 차지했다고 2일 밝혔다.

이번 대회는 대한축구협회가 주관하는 전국 축구 동호인들의 최대 축제다. 지난달 30일부터 31일까지 이틀간 강원 인제군에서 개최됐다. 대회에는 전국 17개 시도를 대표하는 여성축구단 총 9개 팀이 참가해 경쟁을 펼쳤다. 서울시 대표로 출전한 중랑구립여성축구단은 조별리그에서 2승을 거두며 A조 1위로 본선에 진출했고, 준결승에서는 경기도 화성시여성축구단을 1-0으로 꺾었다. 결승에서 송파구여성축구단과 0-0 무승부가 났지만, 승부차기에서 이겨 우승했다.

중랑구립여성축구단은 지난해 1월 창단한 이래 총 32명(감독 1명, 코치 1명, 단원 30명)으로 구성됐다. 매주 수요일과 일요일 중랑구립잔디운동장에서 정기훈련을 하며, 창단 첫해부터 전국 규모 대회에서 두각을 나타냈다.

지난해 제3회 청양군수배 전국여자축구대회, 제13회 충청북도지사배 전국생활체육여성축구대회에서도 연이어 우승을 거두며 실력을 입증했고, 제7회 한옥마을배 전국여성축구대회 본선에도 진출한 바 있다. 현재는 2025 서울시민리그(S-리그)와 성동구 ESG 여성축구리그에 출전 중이며, 각각 조 1위를 기록하며 우수한 성적을 이어가고 있다.

류경기 중랑구청장은 “무더운 날씨 속에서도 최선을 다한 선수들에게 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 중랑구민 누구나 함께할 수 있는 체육 환경을 조성하고, 화합의 체육문화를 위해 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.


유규상 기자
2025-09-03 23면
