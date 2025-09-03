서울Pn

40여개국 50개大 청년, 신촌서 지구촌 문화 나

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

성동 ‘경력보유여성 지원’ 누적 취·창업 100명

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

동작의 45년 ‘앵글’로 돌아봅니다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

잠원동 19금 신비파티… 금요일마다 ‘들썩들썩’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

동천안농협, 첫 벼 베기 ‘풍년’ 기원

조덕현 조합장, 풍년 농사 기원
“고품질 농자재 공급과 기술 지원”

충남 천안시 성남면에서 지역 내 첫 벼 베기가 열렸다. 동천안농협 제공


충남 동천안농협(조합장 조덕현)은 천안 대표 쌀 주산지인 성남면에서 이상희 조합원 농가의 올해 첫 벼 베기가 열렸다고 3일 밝혔다.

이날 수확한 벼는 조생종 품종으로, 뜨거운 여름 날씨와 어려운 영농 여건 속에서도 농업인의 땀과 정성으로 결실을 봤다.

수확된 벼는 천안시농협쌀조합공동사업법인(천안쌀조공법인) RPC를 통해 추석 명절을 앞두고 ‘햅쌀’로 소비자들을 찾아갈 예정이다.


충남 천안시 성남면에서 3일 지역 내 첫 벼 베기가 시작된 가운데 조덕현 동천안농협 조합장이 수확한 벼를 선보이고 있다. 동천안농협 제공


조덕현 동천안농협 조합장도 현장을 찾아 농업인들을 격려하고 풍년 농사를 기원하며 함께 수확의 기쁨을 나눴다.

조 조합장은 “동천안농협은 조합원들이 안정적으로 영농에 종사할 수 있도록 고품질 농자재 공급과 기술 지원에 최선을 다하고, 수확한 벼를 제값에 판매할 수 있도록 판로 확보에도 모든 역량을 집중하겠다”고 강조했다.

천안 이종익 기자
