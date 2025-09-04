자치인재원 행안부 공무원 특혜 논란

전북 이전 기관 중 직원 숙소는 유일

전북 전주·완주혁신도시로 이전한 ‘행정안전부 지방자치인재개발원’이 행안부 공무원에게만 직원 전용 숙소를 염가에 제공해 특혜 논란이 일고 있다. 혁신도시 이전 기관 중 유일하게 직원 전용 숙소를 운영하는 자치인재원은 가족 동반 이주율이 가장 낮아 자족도시를 지향하는 혁신도시 취지에 역행한다는 목소리가 높다.3일 자치인재원에 따르면 2013년 전북혁신도시로 이전 당시부터 행안부 직원 전용 숙소 ‘청심관’을 운영하고 있다. 2인실 40개로 80명이 이용할 수 있다. 자치인재원 전 직원의 80%가량을 수용할 수 있다.특히, 청심관은 한 달 이용료가 5만원으로 매우 적다. 전기료, 상하수도 등 관리비만 받는 수준이다. 식사도 하루 세끼를 모두 원내에서 해결할 수 있다. 혁신도시 이전기관임에도 지역경제 기여도가 떨어질 수밖에 없는 구조다. 더구나 일부 간부들은 교육생 전용 숙소인 ‘목민관’의 1인실을 차지해 ‘특혜 중 특혜’라는 비난을 사고 있다. 지자체 공무원과 타 이전 기관들이 질시하는 이유다.전북혁신도시 공공기관 임직원들은 “행안부가 혁신도시 취지에 맞지 않게 직원들에게 특혜를 주고 있다”며 불만을 감추지 않는다. 자치인재원 인근 원룸은 월세가 30만~40만원이고 관리비를 별도로 내야 하는데 행안부 공무원만 5만원에 한 달을 지낼 수 있어 형평성이 떨어진다는 것이다.자치인재원에서 장기 교육을 받는 전국에서 오는 공무원도 문제를 제기한다. 지자체 교육생에게는 지역경제 활성화 명분으로 외부에서 숙식하도록 원내 시설 이용을 제한하면서 수범을 보여야 할 행안부 직원만 특혜를 누린다고 볼멘소리다. 교육생 A씨는 “지자체 산하기관의 경우 출퇴근 거리가 아무리 멀어도 전용 숙소 제공 등 지원이 전혀 없다”며 “힘 있는 부처다 보니 행안부 직원 특혜에 대해 공개적으로 비판을 못 할 뿐이다”고 털어놨다.직원 전용 숙소 특혜가 자치인재원의 가족 동반 이주율이 낮은 원인이라는 지적도 나온다. 저렴한 비용으로 원내에서 편리하게 숙식을 제공받는데 가족과 함께 이주할 필요성을 느끼지 못한다는 것이다.실제로 자치인재원의 가족 동반 이주율은 8.6%로 전북혁신도시로 이전한 13개 공공기관 가운데 꼴찌다. 전 직원 105명 중 9명만 가족과 함께 이주했다. 69명은 단신 이주, 26명은 독신·미혼이다. 전북혁신도시 가족 동반 이주율 평균 54.8%보다 훨씬 낮고 70% 이상인 국립식량과학원 등 농촌진흥청 산하기관들과는 대조된다.글·사진 완주 임송학 기자