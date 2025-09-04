해남 땅끝모노레일·두륜산 케이블카 희비 교차

‘땅끝’ 안정적 흑자 창출 관광 효자

수익 악화 ‘두륜산’ 최근 매년 적자

전남 해남군의 양대 관광 인프라인 땅끝모노레일과 두륜산 케이블카가 엇갈린 성적표를 내고 있다. 땅끝모노레일은 안정적으로 흑자를 기록하며 ‘관광 효자’가 된 반면, 두륜산 케이블카는 안전사고와 수요 구조 변화에 ﻿적자 늪에 빠졌다.땅끝모노레일은 군비와 민간자본이 절반씩 투입돼 2004년 개통됐다. 코로나19 충격기를 제외하면 매년 흑자를 냈으며, 최근 연평균 이용객은 12만명을 상회한다. 올해도 8만 5000명이 넘었다. 수익은 군과 민간이 절반씩 나눈다. 해남군은 지금까지 1억 4100만원, 올해만 4100만원의 수입을 거뒀다.군으로 넘어올 모노레일 운영권은 새로운 과제가 될 전망이다. 과거 특혜성 계약 논란과 소송으로까지 비화했던 모노레일은 법원의 화해 권고에 따라 내년 1월부터 운영권이 군으로 넘어온다. 군 직영은 사실상 불가능해 위탁 재협상이나 공개입찰이 불가피하다.2003년 민자를 투입해 개통한 두륜산 케이블카는 1.6㎞ 길이의 국내 두 번째 장거리 노선을 자랑하며 개장 초기 연간 20만명을 불러 모았다. 그러나 코로나19 이후 단체 관광객 감소와 가족·소규모 여행 확산으로 수요 구조가 변하면서 최근 해마다 2억원 안팎의 적자가 고착화됐다.2023년에는 운행 중 케이블카가 상공에서 멈춰 승객이 고립되는 사고까지 발생했다. 안전성 우려와 수익성 악화가 겹치며 회복세는 더디다. 케이블카 측은 “차별화된 관광코스와 체류형 상품 개발 없이는 경쟁력이 떨어질 수밖에 없다”며 “지자체 차원의 홍보·마케팅 지원이 절실하다”고 호소했다.전문가들은 해남군 관광정책의 구조적 전환을 요구한다. ﻿한 관광 전문가는 “모노레일 성공 요인을 면밀히 분석해 케이블카에 접목해야 한다”며 “체험 위주 관광에서 숙박·체류형 프로그램으로 확장해야 지역경제의 선순환 구조가 가능하다”고 지적했다.해남 서미애 기자