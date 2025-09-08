‘2026 아시아 e스포츠 대회’ 내년 진주에서 열린다



2026년 아시아 이스포츠대회가 열리는 진주실내체육관 전경. 2025.9.8. 진주시 제공

아시아 e스포츠 선수들이 내년 경남 진주에 모인다.진주시는 문화체육관광부가 주최하고 한국이스포츠협회가 주관하는 ‘2026 아시아 이(e)스포츠 대회’ 개최 도시 공모에서 우선협상대상자로 선정됐다고 8일 밝혔다.‘2026 아시아 이스포츠 대회’는 한국·중국·일본 3국 정부가 공동으로 추진해온 ‘한·중·일 이스포츠 대회’를 확대·발전시킨 국제대회다. 몽골, 베트남 등 아시아 주요 국가들이 합류하면서 ‘아시아 이스포츠 대회’로 격상했다.국가대항전으로 진행되는 대회에서는 종목별 이스포츠 경기는 물론 외국 선수단을 위한 지역문화 체험, 부대행사, 팝업스토어 등 다채로운 콘텐츠도 선보일 예정이다.진주시는 진주에서 처음 열리는 국제 대회를 앞세워 이스포츠 거점 도시로서 위상을 높인다는 계획이다. 각국 선수 대표단과 방문객 유입으로 말미암은 지역 상권 활성화 등 경제적 파급효과도 바라본다.시는 대회가 성공적으로 열릴 수 있도록 진주실내체육관을 중심으로 경남이스포츠 상설경기장을 적극 활용할 방침이다. 다양한 체험 부스와 부대행사도 함께 마련해 전 연령이 함께 즐기는 이스포츠 축제를 만들 계획이다.조규일 진주시장은 “국제 규모의 공신력 있는 이스포츠 대회 유치로 지역 이스포츠 산업 기반을 다지고 게임 산업 발전의 전환점을 마련하겠다”며 “진주의 우수한 문화·관광 자원과 연계해 이스포츠를 경쟁력 있는 문화 콘텐츠로 육성하고 새로운 미래 산업으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.이스포츠는 2023년 항저우 아시안 게임 이어 2026 아이치·나고야 아시안 게임에서도 정식 종목으로 채택됐다.진주 이창언 기자