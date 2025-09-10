‘광주 민간·군 공항 이전’ 무안 53.3% 찬성

반대 의견 뒤집고 첫 과반 넘어서

광주 민간·군 공항의 무안공항 통합 이전 여론조사 결과 전남 무안군민의 53.3%가 무안 통합 이전에 찬성한 것으로 나타나 이전 논의가 본격화될 전망이다. 무안 통합 이전 찬성이 절반을 넘은 것은 이번이 처음이다.전남도는 그동안 반대 의견이 우세했던 무안군민들의 여론이 처음으로 찬성이 절반을 넘어선 것은 큰 의미가 있으며 통합 이전 논의의 분수령이자 새로운 동력을 확인한 것이라고 9일 강조했다.통합 찬성 이유로는 무안국제공항 활성화를 기대한 응답자가 44.1%, 경제적 보상과 지원이 28.2%, 인구 증가 기대가 17.3% 순으로 나타났다. 공항 통합 이전으로 군 공항 문제 해결을 넘어 무안국제공항 기능 강화와 지역경제 성장, 인구 유입 효과까지 아우르는 지역발전을 기대하는 것으로 풀이된다.또 통합 이전을 위한 우선 지원 과제로는 산업단지 등 지역발전사업이 31.1%, 경제적 보상 및 소득사업이 29.2%, 국가 공공기관 이전이 16.2%, 교통망 확충이 14.7% 등으로 나타났다. 신산업 유치 기반과 지역 균형발전의 새로운 성장축 마련, 지역 경제 활성화를 위한 무안군민들의 기대가 반영된 것으로 분석된다.무안 류지홍 기자