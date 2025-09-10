서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

케데헌 호랑이 더피 “서울서 만날래?”… 1200

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

“대금·임금체불 꼼짝마”…서울시, 추석 앞두고 건

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

종로구 “한국판 타임스퀘어 광화문 불 밝혔다”

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

20~21일 노원역 555m 거리에 75개팀 춤판

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

‘광주 민간·군 공항 이전’ 무안 53.3% 찬성

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

반대 의견 뒤집고 첫 과반 넘어서

광주 민간·군 공항의 무안공항 통합 이전 여론조사 결과 전남 무안군민의 53.3%가 무안 통합 이전에 찬성한 것으로 나타나 이전 논의가 본격화될 전망이다. 무안 통합 이전 찬성이 절반을 넘은 것은 이번이 처음이다.

전남도는 그동안 반대 의견이 우세했던 무안군민들의 여론이 처음으로 찬성이 절반을 넘어선 것은 큰 의미가 있으며 통합 이전 논의의 분수령이자 새로운 동력을 확인한 것이라고 9일 강조했다.

통합 찬성 이유로는 무안국제공항 활성화를 기대한 응답자가 44.1%, 경제적 보상과 지원이 28.2%, 인구 증가 기대가 17.3% 순으로 나타났다. 공항 통합 이전으로 군 공항 문제 해결을 넘어 무안국제공항 기능 강화와 지역경제 성장, 인구 유입 효과까지 아우르는 지역발전을 기대하는 것으로 풀이된다.

또 통합 이전을 위한 우선 지원 과제로는 산업단지 등 지역발전사업이 31.1%, 경제적 보상 및 소득사업이 29.2%, 국가 공공기관 이전이 16.2%, 교통망 확충이 14.7% 등으로 나타났다. 신산업 유치 기반과 지역 균형발전의 새로운 성장축 마련, 지역 경제 활성화를 위한 무안군민들의 기대가 반영된 것으로 분석된다.


무안 류지홍 기자
2025-09-10 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“주민과 예술이 함께 숨 쉬는 영등포” [현장 행정

‘문화도시 박람회’ 연 최호권 구청장

공영주차장 늘려 주차난 해소 앞장선 광진

3년 새 833면 증설 현재 2493면 “주택가 주차장도 늘려 편의 증진”

“240억 풀어 경기 침체 넘는다”… 강남, 소상공

융자 지원 자금 소진 때까지 접수 숙박업·330㎡ 이상 음식점도 포함 법인 최대 3억·개인 1억 대출 가능

서대문구 무료법률상담 변호사·세무사 대폭 확대

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr