‘케데헌 도시’ 서울서 세계 도시들 미래 꿈꾼다

70여개 도시 관계자 DDP 모여
29일 세계대도시協 총회 개최

국내외 70여개 대도시 관계자들이 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’의 도시 서울에 모인다. 서울시는 오는 29일부터 다음달 1일까지 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 ‘2025 세계대도시협의회 창립 40주년 기념 서울 총회’가 개최된다고 14일 밝혔다 서울은 협의회의 공동의장 도시로, 총회가 서울에서 개최되는 것은 2002년 이후 두 번째다.

‘메트로폴리스’로 불리는 세계대도시협의회는 대도시가 공통으로 직면하는 문제를 해결하기 위해 1985년 ﻿설립된 국제도시 네트워크로, 인구 100만명 이상의 도시 또는 수도가 회원으로 가입할 수 있다. ﻿이번 총회에는 의장인 모로코 라바트 시장을 비롯해 뉴욕, 부에노스아이레스 등 전세계 40여개국 70여개 도시 시장단﻿ 등 총 300여명이 참석한다.

총회 첫날 개회식에서는 오세훈 서울시장이 ‘대도시의 미래’라는 주제와 연계해 ‘서울이 준비하는 미래의 모습과 주요 정책’을 소개하고, 세계적인 미래학자 제이슨 솅커 퓨처리스트 인스티튜트 의장이 기조연설을 한다. 이어 서울시는 ﻿도시의 미래를 논의하는 ‘메가시티 다이얼로그’에서 디딤돌소득, 서울런 등 주요 정책의 성과와 향후 계획을 발표한다. 아울러 참석자들은 ﻿‘케데헌’의 배경이 된 서울 명소들을 둘러볼 예정이다.

한편 서울디자인재단은 세계디자인기구(WDO) 창립 70주년을 기념해 열리는 2027년 정기총회 개최지로 서울이 선정됐다고 이날 밝혔다.


안석 기자
2025-09-15 21면
