부산 “자전거 타고 바다 위 다리 달려요”

‘세븐브릿지 투어’ 21일 개최
광안대교 등 지나는 2개 코스

세계 최대 도심 해상 교량 자전거 축제가 부산에서 열린다.

부산시는 ‘2025 세븐브릿지 투어: 라이딩 인 부산’을 오는 21일 개최한다고 17일 밝혔다.

세계 최초로 도심의 4개 해상 교량을 연결하는 자전거 대회로 사전 신청한 국내외 라이더 3000명이 77㎞(상급자), 33㎞(초·중급자) 코스를 나눠 달린다. 부산의 상징인 ‘세븐브릿지’ 해상교량, 해안 라인, 부산항, 낙동강 등 부산의 대표 경관을 달리게 된다.

77㎞ 코스는 벡스코를 출발해 광안대교, 부산항대교, 천마터널, 을숙도대교, 맥도생태공원을 되돌아오고, 33㎞는 벡스코에서 천마터널을 되돌아오는 코스다.

시는 행사 당일 전문 안전·경호 인력 1000여명과 경찰·소방관을 전 코스에 배치하며 의료 인력 40여 명, 구급차 15대, 의료 부스 2곳도 운영해 만일에 대비한다. 행사 당일 전 코스는 전면·부분 통제하고 자전거 대열 통과 후 차례로 도로 통제를 해제한다.

박형준 부산시장은 “‘세븐브릿지 투어’는 바다와 도시가 어우러진 부산의 매력을 세계에 알리는 축제가 될 것”이라고 말했다.


부산 구형모 기자
2025-09-18 18면
