“영등포 65세 이상 어르신 독감·코로나19 무료 예방접종 받으세요”



65세 이상 어르신을 대상으로 한 독감과 코로나19 무료 예방접종 포스터. 영등포구 제공

서울 영등포구는 겨울철 감염병 유행에 대비해 65세 이상 어르신을 대상으로 ‘독감과 코로나19 무료 예방접종’을 권장한다고 13일 밝혔다.예방접종은 나이에 따라 차례대로 진행한다. 75세 이상은 오는 15일, 70~74세는 20일, 65~69세는 22일부터 내년 4월 30일까지 받을 수 있다.구 관계자는 “이번 독감 백신은 기존 ‘4가 백신’ 대신 ‘3가 백신’을 사용한다”라며 “코로나19 백신은 최신 변종 바이러스에 대응하도록 개발된 백신을 사용할 예정”이라고 설명했다.독감과 코로나19 예방접종은 전국 지정 의료 기관이라면 어디에서나 가능하다. 접종 후 방어 항체가 형성되기까지 약 2주가 걸리기에 빠른 접종을 권장한다. 자세한 내용은 ‘예방접종 도우미’ 누리집에서 확인할 수 있다.최호권 영등포구청장은 “어르신은 독감과 코로나19 백신을 동시에, 그것도 무료로 받을 수 있다”라며 “감염병이 유행하기 전인 다음 달까지 예방접종을 모두 받길 바란다”고 말했다. 이어 “생후 6개월에서 13세 어린이와 임신부를 대상으로도 지정 의료기관에서 독감 백신을 무료로 접종하고 있으니 많은 관심 바란다”고 덧붙였다.임태환 기자