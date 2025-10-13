경북도의회 ‘지속가능한 경북 지역발전모델 연구회’ 연구용역 중간보고회 개최

서울Pn

[단독] 서울시, 첫 민간인 ‘핵 벙커’ 만든다

경북도의회 의원연구단체인 ‘지속가능한 경북 지역발전모델 연구회’(대표 노성환 의원)는 2일 도의회 회의실에서 ‘경북형 압축도시 모델 등 개발 및 전략수립 연구용역’ 중간보고회를 개최했다.

이번 연구용역의 발표를 맡은 권대한 연구원은 중간보고에서 ▲압축도시의 국내·외 사례 및 동향 ▲경북 농촌지역의 현황 분석 ▲압축도시 도입을 통한 농촌지역 변화 전망 등을 발표하며 경북형 모델 개발의 필요성과 방향을 제시했다.

연구회 대표 노성환 의원은 “경북은 지방 중소도시의 쇠퇴와 인구 감소로 도시 기능 축소와 지역경제 침체 등 심각한 문제에 직면해 있다”며, “이러한 상황을 극복하고 지속가능한 지역 발전을 이루기 위해서는 지역 특성과 도민의 요구를 반영한 ‘경북형 압축도시 모델’ 개발이 필수적이다. 공간을 효율적으로 관리하고 기능을 강화하여 지역경제 활성화와 도민 삶의 질 향상에 기여할 수 있는 정책 대안을 마련하겠다”고 강조했다.

‘지속가능한 경북 지역발전모델 연구회’는 노성환 대표의원을 비롯해 박창욱, 백순창, 서석영, 신효광, 윤철남, 이철식, 이충원, 정근수, 최덕규 의원 등 총 10명으로 구성되어 있다. 연구회는 오는 11월까지 연구용역을 마무리하고, 도출된 정책 대안과 결과를 의정활동에 적극 반영할 계획이다.

이번 중간보고회는 경북형 압축도시 모델 개발을 위한 다양한 의견과 아이디어를 공유하는 뜻깊은 자리였으며, 향후 연구회의 활동이 경북 지역의 지속가능한 발전 전략 마련에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.


