천안시 ‘봉주로 배드민턴장’ 건립…2028년 준공 목표

충남 천안시는 시민 생활체육 수요 급증에 대응 등을 위해 성거읍에 ‘봉주로 배드민턴장’ 건립을 추진한다고 13일 밝혔다.
시에 따르면 봉주로 배드민턴장은 문화체육관광부 2024년 기초생활체육 저변확산 지원사업에 선정돼 총사업비의 30%를 국비(체육기금)로 지원받는다.
봉주로 배드민턴장은 2028년 준공을 목표로 성거읍 소우리 일원으로 연면적 3443㎡ 규모에 실내배드민턴장 16면 등을 갖출 예정이다.
천안 이종익 기자
자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr