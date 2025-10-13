김용호 서울시의원, ‘서울시 7080 장수축구대회’ 참석



지난 11일과 12일 성동구 살곶이체육공원 축구장에서 열린 ‘서울시 7080 장수축구대회’에 참석한 김용호 서울시의원(왼쪽 여섯 번째)이 70대B조에서 우승한 용산구 70대 장수축구단에게 우승컵과 트로피를 시상한 후 기념촬영을 하고 있다.



지난 11일과 12일 성동구 살곶이체육공원 축구장에서 열린 ‘서울시 7080 장수축구대회’ 에 참석한 김용호 서울시의원이 인사말을 하고 있다.

서울특별시의회 도시안전건설위원회 부위원장으로 의정활동하고 있는 김용호 의원(국민의힘, 용산1)은 지난 11일과 12일, 성동구 살곶이체육공원과 응봉축구장, 중랑물재생센터 축구장에서 열린 ‘서울시 7080 장수축구대회’에 참석해 개회식에서는 축하 인사를 전하고, 폐막식에서는 70대B조 우승팀에게 직접 트로피와 우승컵을 수여했다.이번 대회는 서울특별시와 서울특별시체육회가 후원하고 한국장수축구협회가 주최·주관했으며, 김 의원을 비롯해 한국장수축구협회의 김종민 이사장, 김길문 회장, 김창용 서울시지회장, 서울시 각 구 지회장과 선수단, 전현희·박주민·박성준 국회의원, 정원오 성동구청장, 구미경·옥재은 서울시의원 등 300여 명이 참석했다.경기는 70대A조 6개 팀(성동·동작·이북5도·영등포·종로·9988서울), 70대B조 6개팀(광진·노원·양천·은평·중구·용산), 80대A조 6개팀(송파·동작·강서·영등포A·노원·8590북), 80대B조 6개팀(성동·광진·중랑·영등포B·제주·8590남부)이 총 24개 팀이 출전했으며, 경기결과 우승팀은 70대A조는 이북5도, 70대B조는 용산, 80대A조는 영등포A, 80대B조는 중랑이 각각 우승의 영예를 안았다.김 의원은 2022년부터 한국장수축구협회 관계자들과 인연을 맺고, 초고령화 사회를 맞아 서울시 70·80대 축구인들이 100세까지 활기차고 건강한 삶을 누릴 수 있도록 지속적인 관심을 가져왔다. 이를 통해 서울시 70·80대 축구대회가 매년 안정적으로 개최될 수 있는 여건이 마련되었고, 어르신들이 스포츠를 통해 건강을 유지하고 세대 간 교류를 이어갈 수 있는 기반이 더욱 단단해지고 있다.특히 김 의원은 고령층의 체육활동을 제도적으로 지원하기 위해 ‘서울특별시 도시공원 조례 일부개정조례안’을 대표 발의해 지난 9월 5일 본회의 통과를 이끌었다. 이번 조례 개정으로 만 65세 이상 어르신들은 서울시 도시공원 내 공공 체육시설 이용 시 이용료를 감면받을 수 있게 되었으며, 국가유공자와 영유아, 사회적 취약계층도 함께 혜택을 받게 되었다. 개정된 조례는 2026년 1월 1일부터 시행될 예정으로, 장수축구단을 비롯한 고령층 축구인들의 실질적인 부담 완화에 기여할 것으로 기대된다.김 의원은 개회식에서 인사말을 통해 “서울시 70·80대 어르신 축구인들이 마음껏 기량을 펼칠 수 있도록 서울시 장수축구대회를 올해도 성대히 개최할 수 있어서 기쁘다”며 “올해는 조례 개정을 통해 어르신들이 축구장 이용 시 이용료를 50% 감면받을 수 있게 된 만큼, 더욱 활기차게 경기하시고 100세까지 건강하시길 바란다”고 전했다.끝으로 김 의원은 “앞으로는 70·80대 축구단뿐 아니라 85세 이상 어르신으로 구성된 ‘8590축구단’이 더욱 활발히 활동할 수 있도록 제도적 뒷받침을 강화해 나가겠다”며 “초고령사회에서도 건강한 여가와 사회적 교류를 이어갈 수 있는 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀