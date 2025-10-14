서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

[단독] 서울시, 첫 민간인 ‘핵 벙커’ 만든다

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

광진구, ‘친환경 행사 지침’ 마련… 탄소중립 실

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강남 도심 속 ‘벼 베기’ 체험하세요

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서대문구, 초등학생 자원순환 실천 ‘학교, 광산이

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

전국 작은도서관 작년 5곳 중 1곳 휴ㆍ폐관

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

전국 6830곳 중 1440곳 문 닫아
대전 21곳 최다… 세종·광주 순

지난해 전국의 작은 도서관 5곳 중 1곳이 휴·폐관한 것으로 나타났다.

13일 국회 문화체육관광위원회 소속 더불어민주당 민형배(광주 광산을) 의원이 문화체육관광부로부터 제출받은 ‘작은도서관 운영 현황’에 따르면 지난해 전국의 작은도서관 6830곳 중 21.1%인 1440곳이 휴·폐관했다.

지역별 폐관 비율은 대전이 221곳 중 21곳이 문 닫아 9.5%로 가장 높았다. 이어 세종이 6.1%, 광주가 5.9%, 경기가 5.4%의 폐관률을 보였다.

작은도서관 휴·폐관율은 지난 2019년 9.7%에 이어 2020년 15.8%를 기록하는 등 15% 수준을 유지해왔으나 2023년 20%, 지난해 21%로 증가세다. 반면, 작은도서관 이용자수는 2020년 2198만명에 이어 2023년 3027만명으로 3000만명을 넘어섰으며 지난해에는 3247만명을 기록하는 등 매년 늘고 있다.

이는 예산 부족 때문으로 풀이된다. 지난해 지자체 공공도서관 지원예산과 문화체육관광부 작은도서관 지원사업 예산 모두 5년 전보다 줄었다. 민 의원은 “윤석열 정부가 예산을 대폭 삭감한 게 작은도서관 휴·폐관 사태로 이어진 것으로 보인다”며 “국민의 지적·문화적 삶의 질을 높이는 공간으로서 도서관의 가치를 감안해 문체부는 활성화 방안을 마련해야 한다”고 말했다.


광주 홍행기 기자
2025-10-14 24면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

성동 ‘성수 도시재생’으로 도시·지역혁신 대상

‘일자리 창출’ 국토부 장관상 받아 작년 행안부 장관상 이어 연속 수상

종로, 익선동·돈화문로 연결 ‘상생거리’ 운영

CCTV·재난안전상황실 상시 가동 주민·관광객 누구나 안전한 거리로

금천 “노년이 행복하게”… 오늘 ‘백금나래’ 선포식

노인 백발에 구 캐릭터 합친 표현 구청광장 낮 12시~5시 상담부스 운영

추석 핫플 된 동작구 ‘테마파크’ 신청사

대형 윷놀이·떡메치기 등 체험 인기 초대형 미끄럼틀엔 “놀이공원 같아” 송편 등 판매로 지역 상권 활성화도 박일하 구청장 “생활 속 구청 될 것”

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr