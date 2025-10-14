“전남, AI인프라 허브로 성장할 것”

오익현 전남테크노파크원장 밝혀

SK·오픈AI 전용 데이터센터 구축



오익현 전남테크노파크 원장

전남 지역은 지난 1일 글로벌 인공지능(AI) 선도기업인 오픈AI와 SK가 도에 전용 데이터센터를 공동 구축하기로 합의했다는 소식에 기념비적인 투자가 될 것이라는 기대감에 들떠 있다. 단순히 한 지역에 새로운 시설이 들어서는 차원을 넘어 대한민국 산업지도의 무게 중심이 바뀌고 그 핵심에 전남도가 있어서다.김영록 전남지사는 2일 긴급 브리핑에서 “이번 결정은 전라도 천년 역사상 가장 빛나는 역대급 쾌거다”며 “이재명 대통령의 혜안과 전략, 압도적인 추진력과 결합해 이뤄진 역사적인 초대형 투자가 반드시 성공을 거둘 수 있도록 모든 노력을 다하겠다”고 강조했다.이와 함께 전남 지역 업체들의 기술 혁신과 기업 성장 지원에 매진하는 전남테크노파크도 적극 환영했다.오익현 전남테크노파크 원장은 13일 “오래전부터 재생에너지에 기반한 에너지 대전환과 AI와 같은 첨단 전략산업을 미래 비전으로 설정하는 등 지역의 축적된 역량이 만들어 낸 결실이다”며 “김 지사의 리더십과 경제 컨트롤타워의 에너지 전환, 그린성장을 앞세운 데이터센터 유치 전략 등의 정책적 노력이 있었다”고 강조했다.오 원장은 “세계적 AI 기업이 전남을 선택했다는 뜻은 전남이 가진 산업적·환경적 경쟁력이 이미 세계적 수준임을 보여주는 것이다”며 “전남은 청정한 자연환경과 풍부한 재생에너지 자원, 대규모 부지 확보가 가능한 지리적 여건을 모두 갖춘 지역이다”고 설명했다.그는 “특히 풍력, 태양광 등 재생에너지를 기반으로 한 전력 공급 능력은 친환경·고효율 데이터센터 운영의 필수 조건과 맞닿아 있고, 이는 곧 전남이 ‘탄소중립형 AI 인프라 허브’로 성장할 수 있는 최적의 조건을 갖췄음을 의미한다”고 밝혔다.오 원장은 “전남은 이제 AI, 에너지, 산업 융합의 교차점에서 대한민국의 새로운 성장 엔진으로 도약할 준비를 마쳤다”며 “AI 인프라를 중심으로 전남의 산업은 더 뿌리 깊게, 더 넓게 성장하고 대한민국의 미래를 설계하는 AI 경제의 심장이 될 것이다”고 확언했다.순천 최종필 기자