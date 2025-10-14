서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

[단독] 서울시, 첫 민간인 ‘핵 벙커’ 만든다

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

광진구, ‘친환경 행사 지침’ 마련… 탄소중립 실

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강남 도심 속 ‘벼 베기’ 체험하세요

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서대문구, 초등학생 자원순환 실천 ‘학교, 광산이

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

영등포 65세 이상 어르신들 겨울나기…독감·코로나 무료 예방접종 받으세요

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

내일부터 나이별 차례대로 진료


  •


서울 영등포구는 겨울철 감염병 유행에 대비해 65세 이상 어르신을 대상으로 ‘독감과 코로나19 무료 예방접종’(포스터)을 권장한다고 13일 밝혔다.

예방접종은 나이에 따라 차례대로 진행한다. 75세 이상은 오는 15일, 70~74세는 20일, 65~69세는 22일부터 내년 4월 30일까지 받을 수 있다.

구 관계자는 “이번 독감 백신은 기존 ‘4가 백신’ 대신 ‘3가 백신’을 사용한다”며 “코로나19 백신은 최신 변종 바이러스에 대응하도록 개발된 백신을 사용할 예정”이라고 설명했다.

독감과 코로나19 예방접종은 전국 지정 의료 기관이라면 어디에서나 가능하다. 접종 후 방어 항체가 형성되기까지 약 2주가 걸리기에 빠른 접종을 권장한다. 자세한 내용은 ‘예방접종 도우미’ 누리집에서 확인할 수 있다.

최호권 영등포구청장은 “어르신은 독감과 코로나19 백신을 동시에, 그것도 무료로 받을 수 있다”며 “감염병이 유행하기 전인 다음 달까지 예방접종을 모두 받길 바란다”고 말했다. 이어 “생후 6개월에서 13세 어린이와 임신부를 대상으로도 지정 의료기관에서 독감 백신을 무료로 접종하고 있으니 많은 관심 바란다”고 덧붙였다.


임태환 기자
2025-10-14 25면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

성동 ‘성수 도시재생’으로 도시·지역혁신 대상

‘일자리 창출’ 국토부 장관상 받아 작년 행안부 장관상 이어 연속 수상

종로, 익선동·돈화문로 연결 ‘상생거리’ 운영

CCTV·재난안전상황실 상시 가동 주민·관광객 누구나 안전한 거리로

금천 “노년이 행복하게”… 오늘 ‘백금나래’ 선포식

노인 백발에 구 캐릭터 합친 표현 구청광장 낮 12시~5시 상담부스 운영

추석 핫플 된 동작구 ‘테마파크’ 신청사

대형 윷놀이·떡메치기 등 체험 인기 초대형 미끄럼틀엔 “놀이공원 같아” 송편 등 판매로 지역 상권 활성화도 박일하 구청장 “생활 속 구청 될 것”

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr