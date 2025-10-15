황대호 경기도의원, 경기도 축구 활성화를 위한 정담회 개최



황대호 의원이 15일 한국대학축구연맹 박한동 회장을 비롯한 연맹 관계자들 및 도내 소재 대학 축구팀 감독들과 경기도 축구 활성화를 위한 정담회를 갖고 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 문화체육관광위원회 황대호 위원장(더불어민주당, 수원3)이 15일(수) 한국대학축구연맹 박한동 회장을 비롯한 연맹 관계자들 및 도내 소재 대학 축구팀 감독들과 경기도 축구 활성화를 위한 정담회를 가졌다.정담회는 한국대학축구연맹 측에서 경기도 축구 활성화를 위하여 제안한 정책을 청취하고 실질적 지원 방안을 마련하기 위해 진행되었다. 한국대학축구연맹은 ‘K-엘리트형 대학축구의 재도약’이라는 비전 아래 대학 축구 발전을 도모하고 있다.황대호 위원장은 “대학축구는 한국 축구를 지탱하는 든든한 버팀목이자, 엘리트 체육을 대표해왔다”며 “이번 정담회는 단순히 대학축구를 넘어 경기도 축구를 활성화하기 위한 다양한 정책 제안을 청취하고, 구체화하기 위해 개최되었다”라고 정담회 취지를 설명했다.이어서 황 위원장은 “특히 이번 정담회에 도내 14개 대학 축구팀 감독님들께서 참석하신 만큼, 대학축구에 대한 경기도 차원의 지원 방안에 대한 고민을 시작할 수 있게 되었다”라며 “이번 정담회를 계기로 관련 지원 방안에 대한 더 깊은 고민이 필요하다”고 말했다.이날 정담회는 동원대 곽희주, 수원대 곽태원, 연성대 고민기, 아주대 하석주, 경기대 권혁철, 김포대 배문기, 경희대 김광진, 예원예술대 김이주, 동양대 김종한, 명지대 김경래, 국제사이버대 김현종, 경민대 권수만, 용인대 박준홍, 장안대 이규준 감독 등 도내 14개 축구팀 감독들이 참석하여 대학 축구팀 운영의 어려움과 경기도 축구 활성화를 위한 다양한 정책 제안을 내놨다.특히 아주대학교 하석주 감독은 “대학 축구부 예산이 감소추세에 있는 상태에서 현장의 목소리를 듣는 자리가 의미 있다”고 밝히며, “혹서기 대회의 운영 문제 개선을 통한 경기력 향상과 운동장 등 환경개선이 중요하다”고 주장했다.한국대학축구연맹 박한동 회장은 “축구선수와 지도자가 좋은 환경에서 운동할 수 있도록 최선을 다해 노력 중이지만 대학 선수는 관심의 사각지대에 놓여 있다”며 “선수와 지도자에 대한 인식개선 그리고 대학선수의 취업연계를 위해 경기도 차원이 관심이 절실하다”고 강조했다.끝으로 황대호 위원장은 “축구인 출신 경기도의원이자 대한축구협회 소통위원의 한 사람으로서 경기도 축구 활성화와 대학 선수의 학습권·체육권·경기력 보장 등 다양한 방안을 마련하겠다”라며 “경기도의회 문화체육관광위원장으로서 대학축구를 비롯한 축구 분야 전반에 대한 시설 및 용품 지원을 위한 정책 마련을 위해 최선을 다하겠다”라며 앞으로의 방향성을 설명했다.온라인뉴스팀