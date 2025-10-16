‘손 자전거 타고, 징검다리 건너고’…서울시, 내년까지 ‘어르신 놀이터’ 25곳 만든다

서울Pn

서울시, 잡곡밥 있는 '통쾌한 한끼' 식당 찾는다

서울 양천구 장수공원에 조성된 ‘어르신 놀이터’의 모습. 어르신이 운동과 놀이를 즐길 수 있는 맞춤형 기구 20여종이 설치됐다. 서울시 제공


운동과 놀이를 함께 즐기면서 근력과 유연성을 키울 수 있는 ‘어르신 놀이터’가 내년까지 서울시 25개 모든 자치구에 들어선다.

서울시는 현재 13곳에서 운영 중인 어르신 놀이터를 올해 7곳, 내년 5곳에 추가로 조성해 서울 전역으로 확대할 계획이라고 16일 밝혔다.

2022년 구로구에 처음 만들어진 어르신 놀이터는 손으로 페달을 젓는 자전거와 징검다리 등 큰 힘을 들이지 않고도 일상생활에 필요한 근력을 키울 수 있는 맞춤형 운동 기구를 갖춘 것이 특징이다. 장애인과 같은 보행 약자도 쉽게 이용할 수 있도록 문턱과 경사를 없앤 무장애 설계를 적용해 접근성도 높였다.

어르신 놀이터 전면 확대는 이용자들의 폭발적인 만족도에 따른 것이다. 지난해 시가 이용자를 대상으로 조사를 한 결과 응답자의 95%가 ‘만족한다’고 답했다. 주요 의견으로는 ‘집과 가까워 자주 이용할 수 있다’와 ‘이웃, 친구들과 자연스럽게 어울리며 소통할 수 있다’ 등이 나왔다.

윤종장 시 복지실장은 “어르신 놀이터는 단순한 운동공간을 넘어 어르신 생활에 활력을 더하고 따뜻한 소통을 나누는 생활밀착형 복지 공간”이라며 “앞으로도 어르신들의 건강하고 활기찬 노후를 돕기 위한 정책을 꾸준히 발굴하고 추진하겠다”고 말했다.


임태환 기자
