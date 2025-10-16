서울Pn

검색

서울시, 잡곡밥 있는 ‘통쾌한 한끼’ 식당 찾는다

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서초 “잦은 호우·저지대 침수 선제 대응”… 전국

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

은평, 지역보건의료계획 ‘복지부 장관상’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원구, 오감 만족 수변 감성 카페 ‘당현 마루’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“키오스크 어렵지 않아요”…성북구, 지역 어르신 대상 찾아가는 교육

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

서울 성북구 관계자가 지역 경로당을 찾아 어르신들에게 키오스크 사용법을 알려주고 있다. 성북구 제공


서울 성북구는 지역 내 경로당을 이용하는 어르신을 대상으로 ‘찾아가는 키오스크 정보 교육’을 진행했다고 16일 밝혔다.

이번 교육은 디지털 기기 사용에 어려움을 겪는 어르신들을 돕고자 마련됐다.

교육은 키오스크의 기본 구조와 용어 설명, 음식 주문 실습과 병원 대기자 등록 등 일상생활에서 활용할 수 있는 다양한 실습 위주 프로그램으로 구성됐다. 참여한 어르신들은 강사의 설명을 따라 직접 키오스크를 직접 조작하며 주문을 해보는 시간을 가졌다. 교육에 참여한 한 어르신은 “이제는 무인 기계 앞에 서도 당황하지 않을 것 같다”고 말했다. 다른 어르신도 “평소 키오스크를 사용하라면 겁이 났는데, 직접 만져보고 배우니까 자신감이 붙었다”라며 “이런 교육이 자주 있었으면 좋겠다”고 말했다.

앞서 구는 2022년부터 노인종합복지관과 실버복지센터에 체험형 키오스크를 설치하고, 디지털 교육 프로그램과 연계해 상시 체험교육을 운영하고 있다.

이승로 성북구청장은 “디지털 변화가 누구에게나 부담되지 않도록 앞으로도 어르신 대상 교육을 확대할 계획”이라며 “현장에서 불편을 겪는 분들을 위한 다양한 지원 방안도 마련하겠다”고 다짐했다.


임태환 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

서울런, AI 활용 맞춤형 대입 컨설팅… 초교부터

오세훈 “꿈·성장 플랫폼으로 키울 것” 내년부터 고교생 2000명 시범 운영 ‘진로 캠퍼스’는 청년까지 500명 대상 의사 등 전문직, 대학생 멘토단 구성 대상자 중위소득 80% 이하로 확대

유진상가·개미마을 재개발까지… 노후 정비사업 속도

이성헌 구청장 “서북권 랜드마크”

중랑 “요양보호사 처우개선비 드립니다”

연 1회 5만원 복지포인트 지급

광진구, 취약가구의 ‘따뜻한 겨울나기’ 난방용품 전

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr