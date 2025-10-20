‘한국판 CES’ 대구 FIX2025 22일 개막

엑스코서 ‘이미 시작된 미래’… 주제

국내외 585개 AI·ICT 기업 참가

한국판 CES(국제전자제품박람회)를 목표로 대구시가 야심 차게 준비한 ‘FIX2025’(미래혁신기술박람회)가 오는 22일부터 나흘간 엑스코에서 열린다.대구시는 지난해에 이어 두 번째로 열리는 이번 행사 주제가 ‘이미 시작된 미래, All on AI(인공지능)’다. 대구시는 FIX가 AI와 로봇, 정보통신기술(ICT), 모빌리티 등 미래 산업 분야 대표 박람회로 자리매김하자 규모를 키웠다. 국내외 참가 기업은 지난해 544곳에서 올해 585곳으로 늘었다. 해외 기업 비중도 지난해 14%에서 20%(117곳)로 증가했다.로봇 분야 전시에는 지난해 세계 로봇 격투기 대회에서 우승한 중국 기업 유니트리의 ‘G1’이 국내 최초로 선보인다. G1은 헤드기어와 권투장갑을 끼고 마치 사람처럼 움직인다. 이와 함께 K휴머노이드 선두 기업인 에이로봇, 쿠팡, 베어로보틱스, 로보케어, 유니버셜 로봇 등이 제조, 물류, 서비스 등 다양한 분야에 적용되는 최신 기술을 전시한다.모빌리티 전시에서는 세계 최초 실내 자율주차 로봇을 개발한 국내 기업 HL로보틱스가 ‘주차 로봇 파키’를 공개한다. 또 현대차, GMTCK를 비롯해 BYD, 포르쉐, 폭스바겐, 발레오, 대동 등이 참여한다.지역 기업 중에선 엘앤에프가 국내 최초로 양산에 성공한 LFP(리튬·인산·철) 양극재 기술을 공개한다. 이 밖에도 16개국 전문가 87명이 모이는 다양한 콘퍼런스가 열린다.김정기 대구시장 권한대행 행정부시장은 “최근 ‘지역거점 AX 혁신 기술개발사업’ 예비타당성조사 면제 의결을 계기로 지역 기업과 산업계의 AI 대전환 기대감이 높아진 만큼 FIX 2025가 지역산업의 혁신과 재도약의 신호탄이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.대구 민경석 기자